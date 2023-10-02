https://sputniknews.com.tr/20231002/rus-ordusu-dnepropetrovsk-bolgesindeki-ukrayna-hava-kuvvetlerinin-depolarini-imha-etti-1075957763.html

Rus ordusu, Dnepropetrovsk bölgesindeki Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin depolarını imha etti

Rus ordusu, Dnepropetrovsk bölgesindeki Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin depolarını imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus birliklerinin Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin yakıt depolama tesislerini ve... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T19:12+0300

2023-10-02T19:12+0300

2023-10-02T19:16+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel verileri paylaştı.“Dnepropetrovsk bölgesindeki Dolgintsevo Havalimanında Ukrayna Hava Kuvvetlerinin yakıt depoları ve havadan imha teçhizatı yok edildi” diyen Konaşenkov, ayrıca Zaporojye bölgesinde bir ‘Anklav’ konum sinyal bozucu istasyonunun imha edildiğini, bununla birlikte Rus askerlerin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 66. Mekanize Tugayı’nın iletişim merkezini vurduğunu anlattı.Donetsk istikametinde Ukrayna ordusunun üç saldırısı püskürtüldüGüney Askeri Grubunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırı birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) üç yerleşimindeki saldırısını püskürttüğünü söyleyen Konaşenkov, düşmanın bu istikamette ölü ve yaralı olarak 180’e yakın askerini, 2 zırhlı muharebe aracını, 3 otomobilini ve 2 adet Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemini kaybettiğini vurguladı.Krasnıy Liman istikametinde düşmanın insan gücü kaybı 60’ı aştıMerkez Askeri Grubu askerlerinin hava, topçu ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin atış desteği ile Ukrayna ordusunun saldırı birliklerinin LHC’deki iki saldırısını püskürttüğünü dile getiren Konaşenkov, düşmanın kayıplarının ölü ya da yaralı olarak 60’ın üzerinde asker, 2 pikap, bir Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, bir D-20 ve bir D-30 obüsü olduğunu aktardı.Kupyansk istikametiBu istikamette etkili olan Batı Askeri Grubunun hava, topçu ve ağır çok namlulu roketatar sistemleri ile etkileşim halinde Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinin bir ve LHC’nin iki yerleşiminde konuşlandırdığı insan gücünü ve teçhizatını vurduğunu anlatan Konaşenkov, düşmanın buradaki kayıplarının 65’e yakın asker, 2 otomobil, bir M109 Paladin obüsü ve bir ABD yapımı M777 topçu sistemi olarak gerçekleştiğini dile getirdi.Zaporojye istikametiRus birliklerin hava kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinin dört yerleşim bölgesindeki insan gücü ve teçhizatını vurduklarını anlatan Konaşenkov, düşmanın bu bölgelerde 35’e yakın asker, 3 pikap, 2 zırhlı muharebe aracı kaybettiği, Rus askerlerin ayrıca bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemini, bir M-46 topunu, bir D-30 obüsü ve ABD yapımı bir AN/TPQ-48 radar sistemini vurduğu bilgisini verdi.Güney Donetsk istikametiTümgeneral Konaşenkov, Doğu Askeri Grubunun Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir saldırısını püskürttüğüne dikkat çekerek, düşmanın o istikametteki kayıplarını 30’a yakın askeri personel, iki pikap, bir D-20 obüsü, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi olarak verdi.Herson istikametiRus birliklerin Herson istikametinde Ukrayna askerlerini tesir ateşi ile bozguna uğratmaya devam ettiğini aktaran Konaşenkov, düşmanın bu bölgede 30 asker ve 2 otomobil kaybettiğinin altını çizdi.Rus komutan, hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin sayesinde HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen iki füzenin ve iki taktik füzenin önlendiğini, ayrıca Rus birliklerin 45 insansız hava aracını imha ettiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231001/ukrayna-ordusunun-firlattigi-grom-2-tipi-taktik-fuzeleri-kirim-semalarinda-imha-edildi-1075931361.html

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