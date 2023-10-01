https://sputniknews.com.tr/20231001/ukrayna-ordusunun-firlattigi-grom-2-tipi-taktik-fuzeleri-kirim-semalarinda-imha-edildi-1075931361.html

Ukrayna ordusunun fırlattığı Grom-2 tipi taktik füzeleri Kırım semalarında imha edildi

Ukrayna ordusunun fırlattığı Grom-2 tipi taktik füzeleri Kırım semalarında imha edildi

Kiev'e bağlı güçlerin Kırım ve Smolensk Bölgesi'nde düzenlediği saldırı girişimleri akamete uğratıldı. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T20:24+0300

2023-10-01T20:24+0300

2023-10-01T20:24+0300

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Kırım lideri Sergey Aksenov, Rusya Federasyonu'na bağlı bölgenin kuzeyinde yer alan Canköy semalarında bir füze imha edildiğini duyurdu.Aksenov, hava savunma birlikleri tarafından vurulan füzenin enkazının depolama tesislerinde hasara yol açtığını, ölü ve yaralı bulunmadığını bildirdi.Savunma Bakanlığı: Grom-2 tipi iki füze imha edildiBu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım semalarında etkisiz hale getirilen füzelerin sayısının iki olduğunu ve tiplerinin Grom-2 operasyonel taktik füzeleri olduğunu ifade etti.Bakanlık, havada önlenen füzelerin enkazının Canköy'e düştüğünü doğruladı.Smolensk semalarında 1 İHA imha edildiBunun yanında bakanlık, Kiev rejiminin terör saldırısı için gönderdiği bir İHA'nın Smolensk Bölgesi semalarında vurulduğunu açıkladı.Bakanlık, uçak tipi İHA'nın hava savunma araçları tarafından imha edildiği bilgisini paylaştı.Belgorod Bölgesi'nde de 1 İHA vurulduDiğer taraftan Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi semalarında da 1 İHA'nın vurulduğunu kaydetti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231001/ingiltere-rusyaya-karsi-savunma-bahanesiyle-polonyaya-savas-ucaklari-konuslandiracak-1075930320.html

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