https://sputniknews.com.tr/20231001/ingiltere-rusyaya-karsi-savunma-bahanesiyle-polonyaya-savas-ucaklari-konuslandiracak-1075930320.html
İngiltere, Rusya'ya karşı savunma bahanesiyle Polonya'ya savaş uçakları konuşlandıracak
İngiltere, Rusya'ya karşı savunma bahanesiyle Polonya'ya savaş uçakları konuşlandıracak
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, ‘Rusya'ya karşı savunma’ amacı ile Polonya'ya Typhoon savaş uçaklarının konuşlandırılacağını belirtti. 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T19:48+0300
2023-10-01T19:48+0300
2023-10-01T19:48+0300
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İngiltere Savunma Bakanı Shapps, Muhafazakar Parti toplantısında yaptığı açıklamada, Londra’nın Rusya'ya karşı savunma amacı ile Polonya'ya Typhoon savaş uçakları konuşlandıracağını söyledi.Bakan Shapps, “Polonyalı dostlarımızdan gelen talebe yanıt olarak Hava Kuvvetlerimizin Typhoon uçakları, NATO müttefikimizi artan Rus müdahalesi tehdidine karşı desteklemek üzere Polonya'ya konuşlandırılıyor” diye konuştu.İngiliz bakan ayrıca Polonya'daki parlamento seçimleri öncesinde yapılan bu hamleyi, İngiltere'nin müttefiklerindeki özgürlük ve demokrasiyi desteklediğine dair güçlü bir sinyal olarak nitelendirdi.Polonya’da 15 Ekim'de yapılması planlanan oylama sonucunda kazanacak olan siyasi güç, yeni bir hükümet kuracak. Son kamuoyu yoklamalarının sonuçlarına göre 2015'ten bu yana iktidarda olan Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) bu seçimleri kaybedebilir. Şu anda anket katılımcılarının birçoğu PiS'e oy vermeye hazır olsa da muhalefetteki Sivil Koalisyon, Birleşik Sol, Polonya 2050 ve Polonya Köylü Partisi birleşebilirse parlamentodaki sandalyelerin yarısından fazlasını kazanma şansına sahip olacak.Rusya, NATO'nun batı sınırlarında benzeri görülmemiş faaliyetlerde bulunduğunu ve çatışmaya odaklı olduğunu defalarca dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ittifakın daha da genişlemesinin Avrupa'ya daha fazla güvenlik getirmeyeceğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Batı'nın kıtayı askerileştirme rotasından vazgeçmesi koşuluyla, eşit temelde diyaloğa hazır olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221019/ingilterenin-yeni-icisleri-bakani-grant-shapps-oldu-1062500665.html
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ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, polonya, grant shapps
ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, polonya, grant shapps
İngiltere, Rusya'ya karşı savunma bahanesiyle Polonya'ya savaş uçakları konuşlandıracak
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İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, ‘Rusya'ya karşı savunma’ amacı ile Polonya'ya Typhoon savaş uçaklarının konuşlandırılacağını belirtti.
İngiltere Savunma Bakanı Shapps, Muhafazakar Parti toplantısında yaptığı açıklamada, Londra’nın Rusya'ya karşı savunma amacı ile Polonya'ya Typhoon savaş uçakları konuşlandıracağını söyledi.
Bakan Shapps, “Polonyalı dostlarımızdan gelen talebe yanıt olarak Hava Kuvvetlerimizin Typhoon uçakları, NATO müttefikimizi artan Rus müdahalesi tehdidine karşı desteklemek üzere Polonya'ya konuşlandırılıyor” diye konuştu.
İngiliz bakan ayrıca Polonya'daki parlamento seçimleri öncesinde yapılan bu hamleyi, İngiltere'nin müttefiklerindeki özgürlük ve demokrasiyi desteklediğine dair güçlü bir sinyal olarak nitelendirdi.
Polonya’da 15 Ekim'de yapılması planlanan oylama sonucunda kazanacak olan siyasi güç, yeni bir hükümet kuracak. Son kamuoyu yoklamalarının sonuçlarına göre 2015'ten bu yana iktidarda olan Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) bu seçimleri kaybedebilir. Şu anda anket katılımcılarının birçoğu PiS'e oy vermeye hazır olsa da muhalefetteki Sivil Koalisyon, Birleşik Sol, Polonya 2050 ve Polonya Köylü Partisi birleşebilirse parlamentodaki sandalyelerin yarısından fazlasını kazanma şansına sahip olacak.
Rusya, NATO'nun batı sınırlarında benzeri görülmemiş faaliyetlerde bulunduğunu ve çatışmaya odaklı olduğunu defalarca dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ittifakın daha da genişlemesinin Avrupa'ya daha fazla güvenlik getirmeyeceğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Batı'nın kıtayı askerileştirme rotasından vazgeçmesi koşuluyla, eşit temelde diyaloğa hazır olduğunu ifade etmişti.