https://sputniknews.com.tr/20231003/abd-temsilciler-meclisi-baskaninin-koltugu-tehlikede-biden-ile-gizli-anlasma-yaptigi-iddiasi-1075973825.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’nın koltuğu tehlikede: Biden ile 'gizli anlaşma' yaptığı iddiası
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’nın koltuğu tehlikede: Biden ile 'gizli anlaşma' yaptığı iddiası
ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin koltuğundan edilmesi için önerge sunuldu. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T09:44+0300
2023-10-03T09:44+0300
2023-10-03T10:07+0300
joe biden
abd
abd temsilciler meclisi
dünya
kevin mccarthy
matt gaetz
suçlama
taviz
siyas taviz
seçim
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’nin görevinden edilmesi için önerge sundu.Gaetz, yerel saatle akşam vakitlerinde Temsilciler Meclisi’ne sunduğu önergeyle McCarthy’nin koltuğundan edilmesini istedi. Sabah saatlerinde Meclis'te yaptığı konuşmada McCarthy’nin ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna’ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia eden Gaetz, önerge sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Demokratlar Kevin McCarthy’yi almak isterlerse, alabilirler” dedi.Süreç nasıl işleyecek?Önergenin 48 saat içerisinde Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulması bekleniyor. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy’nin görevinden edilebilmesi için mecliste salt çoğunluğun oyu (218) gerekiyor.Önergenin kabul edilip edilmemesi McCarthy’nin kendi partisindeki aşırı sağcı üyelerin yanı sıra Demokratların desteğine de bağlı olacak. Gaetz’in önergesi kabul edilirse McCarthy, Temsilciler Meclisi başkanlığı görevinden edilmiş olacak ancak temsilci olmaya devam edecek.Neler olmuştu?Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalan McCarthy, 15 oylamanın ardından ancak başkan seçilebilmişti. McCarthy’nin meclis başkanı olmak için kendisini desteklemeyen Cumhuriyetçilere verdiği tavizler arasında, koltuğundan edilmesi yönünde oylama yapılması için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer alıyordu.Gaetz ile McCarthy arasındaki gerginlik son dönemde giderek arttı. Gaetz, McCarthy’nin Demokratlara 'tavizler' verdiğini savunarak iyi bir lider olmadığını ima etmişti.McCarthy ise Gaetz’in, ülke için bir şeyler yapmaktan ziyade kişisel çıkarı için televizyonlara röportaj vermekle meşgul olduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231003/abd-senatoru-paul-ukraynadaki-yolsuzluga-degil-kendi-vatandaslarimiza-yardim-etmeliyiz-1075968496.html
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joe biden, abd, abd temsilciler meclisi, kevin mccarthy, matt gaetz, suçlama, taviz, siyas taviz, seçim, fesih
joe biden, abd, abd temsilciler meclisi, kevin mccarthy, matt gaetz, suçlama, taviz, siyas taviz, seçim, fesih
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’nın koltuğu tehlikede: Biden ile 'gizli anlaşma' yaptığı iddiası
09:44 03.10.2023 (güncellendi: 10:07 03.10.2023) Abone ol
ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin koltuğundan edilmesi için önerge sunuldu.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’nin görevinden edilmesi için önerge sundu.
Gaetz, yerel saatle akşam vakitlerinde Temsilciler Meclisi’ne sunduğu önergeyle McCarthy’nin koltuğundan edilmesini istedi. Sabah saatlerinde Meclis'te yaptığı konuşmada McCarthy’nin ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna’ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia eden Gaetz, önerge sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Demokratlar Kevin McCarthy’yi almak isterlerse, alabilirler” dedi.
Süreç nasıl işleyecek?
Önergenin 48 saat içerisinde Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulması bekleniyor. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy’nin görevinden edilebilmesi için mecliste salt çoğunluğun oyu (218) gerekiyor.
Önergenin kabul edilip edilmemesi McCarthy’nin kendi partisindeki aşırı sağcı üyelerin yanı sıra Demokratların desteğine de bağlı olacak. Gaetz’in önergesi kabul edilirse McCarthy, Temsilciler Meclisi başkanlığı görevinden edilmiş olacak ancak temsilci olmaya devam edecek.
Neler olmuştu?
Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalan McCarthy, 15 oylamanın ardından ancak başkan seçilebilmişti. McCarthy’nin meclis başkanı olmak için kendisini desteklemeyen Cumhuriyetçilere verdiği tavizler arasında, koltuğundan edilmesi yönünde oylama yapılması için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer alıyordu.
Gaetz ile McCarthy arasındaki gerginlik son dönemde giderek arttı. Gaetz, McCarthy’nin Demokratlara 'tavizler' verdiğini savunarak iyi bir lider olmadığını ima etmişti.
McCarthy ise Gaetz’in, ülke için bir şeyler yapmaktan ziyade kişisel çıkarı için televizyonlara röportaj vermekle meşgul olduğunu kaydetmişti.