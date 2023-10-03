ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’nın koltuğu tehlikede: Biden ile 'gizli anlaşma' yaptığı iddiası

Türkiye
TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan’dan Meclis açılışında önemli açıklamalar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Ukrayna, iki NATO üyesi tarafından sırtından bıçaklandı
15:35
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kiev’e çağrı: 'Daha fazla genci orduya alın'
15:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li düşünce kuruluşundan olası Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili üç senaryo
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Mısır'da arkeologlar 5 bin yıllık şarap içeren testiler keşfetti
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kanada basını: Hunka ve ailesi yüzlerini göstermekten korkuyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
18:37
3 dk
SESLİ HABER
Nikaragua Dışişleri Bakanı, Batı'nın Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için Ukrayna'yı kullandığını söyledi.
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Kanadalı eski bakan: ‘Ülke Nazi savaş suçlularının sığınağı haline geldi’
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: “Müdahale girişimleriniz çizgiyi aşıyor”
19:45
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Londra, Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için hazırlıklara başladı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Meksika sınırına giden Musk'tan ABD'li siyasetçilere 'Ukrayna' serzenişi
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, yaptırımlara rağmen gübre ihracatını sürdürüyor
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya'da 'Zelenskiy'e yardımı keseceğiz' diyen Robert Fico seçimlerden galip çıktı
20:38
2 dk
SESLİ HABER
Şoygu: “Dünyadaki durum, BDT ülkelerinin güçlü orduya sahip olmasını zorunlu kılıyor”
20:51
2 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı'ndan toplu aşı ve kapanma açıklaması
07:05
114 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gündemin öne çıkan köşe yazıları
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231003/abd-temsilciler-meclisi-baskaninin-koltugu-tehlikede-biden-ile-gizli-anlasma-yaptigi-iddiasi-1075973825.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’nın koltuğu tehlikede: Biden ile 'gizli anlaşma' yaptığı iddiası
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’nın koltuğu tehlikede: Biden ile 'gizli anlaşma' yaptığı iddiası
ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin koltuğundan edilmesi için önerge sunuldu. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T09:44+0300
2023-10-03T10:07+0300
joe biden
abd
abd temsilciler meclisi
dünya
kevin mccarthy
matt gaetz
suçlama
taviz
siyas taviz
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065398336_0:98:2001:1223_1920x0_80_0_0_4a5e8771ab5da8ccdcc52414712b283d.jpg
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’nin görevinden edilmesi için önerge sundu.Gaetz, yerel saatle akşam vakitlerinde Temsilciler Meclisi’ne sunduğu önergeyle McCarthy’nin koltuğundan edilmesini istedi. Sabah saatlerinde Meclis'te yaptığı konuşmada McCarthy’nin ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna’ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia eden Gaetz, önerge sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Demokratlar Kevin McCarthy’yi almak isterlerse, alabilirler” dedi.Süreç nasıl işleyecek?Önergenin 48 saat içerisinde Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulması bekleniyor. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy’nin görevinden edilebilmesi için mecliste salt çoğunluğun oyu (218) gerekiyor.Önergenin kabul edilip edilmemesi McCarthy’nin kendi partisindeki aşırı sağcı üyelerin yanı sıra Demokratların desteğine de bağlı olacak. Gaetz’in önergesi kabul edilirse McCarthy, Temsilciler Meclisi başkanlığı görevinden edilmiş olacak ancak temsilci olmaya devam edecek.Neler olmuştu?Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalan McCarthy, 15 oylamanın ardından ancak başkan seçilebilmişti. McCarthy’nin meclis başkanı olmak için kendisini desteklemeyen Cumhuriyetçilere verdiği tavizler arasında, koltuğundan edilmesi yönünde oylama yapılması için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer alıyordu.Gaetz ile McCarthy arasındaki gerginlik son dönemde giderek arttı. Gaetz, McCarthy’nin Demokratlara 'tavizler' verdiğini savunarak iyi bir lider olmadığını ima etmişti.McCarthy ise Gaetz’in, ülke için bir şeyler yapmaktan ziyade kişisel çıkarı için televizyonlara röportaj vermekle meşgul olduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231003/abd-senatoru-paul-ukraynadaki-yolsuzluga-degil-kendi-vatandaslarimiza-yardim-etmeliyiz-1075968496.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065398336_118:0:1881:1322_1920x0_80_0_0_a9f40f25eef15dbae5cfe4a33c0e6429.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joe biden, abd, abd temsilciler meclisi, kevin mccarthy, matt gaetz, suçlama, taviz, siyas taviz, seçim, fesih
joe biden, abd, abd temsilciler meclisi, kevin mccarthy, matt gaetz, suçlama, taviz, siyas taviz, seçim, fesih

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’nın koltuğu tehlikede: Biden ile 'gizli anlaşma' yaptığı iddiası

09:44 03.10.2023 (güncellendi: 10:07 03.10.2023)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYABD Temsilciler Meclisi , Kevin McCarthy
ABD Temsilciler Meclisi , Kevin McCarthy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
Abone olTelegram
ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin koltuğundan edilmesi için önerge sunuldu.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’nin görevinden edilmesi için önerge sundu.
Gaetz, yerel saatle akşam vakitlerinde Temsilciler Meclisi’ne sunduğu önergeyle McCarthy’nin koltuğundan edilmesini istedi. Sabah saatlerinde Meclis'te yaptığı konuşmada McCarthy’nin ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna’ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia eden Gaetz, önerge sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Demokratlar Kevin McCarthy’yi almak isterlerse, alabilirler” dedi.

Süreç nasıl işleyecek?

Önergenin 48 saat içerisinde Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulması bekleniyor. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy’nin görevinden edilebilmesi için mecliste salt çoğunluğun oyu (218) gerekiyor.
Önergenin kabul edilip edilmemesi McCarthy’nin kendi partisindeki aşırı sağcı üyelerin yanı sıra Demokratların desteğine de bağlı olacak. Gaetz’in önergesi kabul edilirse McCarthy, Temsilciler Meclisi başkanlığı görevinden edilmiş olacak ancak temsilci olmaya devam edecek.

Neler olmuştu?

Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalan McCarthy, 15 oylamanın ardından ancak başkan seçilebilmişti. McCarthy’nin meclis başkanı olmak için kendisini desteklemeyen Cumhuriyetçilere verdiği tavizler arasında, koltuğundan edilmesi yönünde oylama yapılması için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer alıyordu.
Gaetz ile McCarthy arasındaki gerginlik son dönemde giderek arttı. Gaetz, McCarthy’nin Demokratlara 'tavizler' verdiğini savunarak iyi bir lider olmadığını ima etmişti.
McCarthy ise Gaetz’in, ülke için bir şeyler yapmaktan ziyade kişisel çıkarı için televizyonlara röportaj vermekle meşgul olduğunu kaydetmişti.
Rand Paul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
Ukrayna krizi
ABD Senatörü Paul: Ukrayna’daki yolsuzluğa değil kendi vatandaşlarımıza yardım etmeliyiz
01:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала