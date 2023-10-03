https://sputniknews.com.tr/20231003/abd-senatoru-paul-ukraynadaki-yolsuzluga-degil-kendi-vatandaslarimiza-yardim-etmeliyiz-1075968496.html

ABD Senatörü Paul: Ukrayna’daki yolsuzluğa değil kendi vatandaşlarımıza yardım etmeliyiz

ABD Senatörü Paul: Ukrayna’daki yolsuzluğa değil kendi vatandaşlarımıza yardım etmeliyiz

ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi partili üyesi Paul, Washington’un Ukrayna’da yolsuzluk yapan hükümete para göndermek yerine kendi vatandaşlarına yardım etmesi... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T01:51+0300

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rand paul

abd

abd

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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ABD Senatörü Rand Paul, X paylaşımında, ABD medyasında çıkan ve Ukrayna’daki yolsuzluğun yabancı liderlerin güvenine zarar verebileceği ve Batı’nın Ukrayna’ya yardımın kesilmesine yol açabileceği yönündeki haberleri değerlendirdi.Paul, “Milyonlarca Amerikalı ay sonunu getirmek için her gün acı çekiyor. Büyük zorluklarla kazanılan parayı, yolsuzluk yapan yabancı hükümete göndermek adil mi? Yeminim, ilk sıraya Ukrayna oligarşisini değil, Amerikalıları koymamı gerektiriyor” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20231002/italya-destegini-yineledi-ukrayna-2024te-de-g7-gundeminin-merkezinde-olacak-1075966604.html

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rand paul, abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi