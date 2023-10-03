https://sputniknews.com.tr/20231003/abd-senatoru-paul-ukraynadaki-yolsuzluga-degil-kendi-vatandaslarimiza-yardim-etmeliyiz-1075968496.html
ABD Senatörü Paul: Ukrayna’daki yolsuzluğa değil kendi vatandaşlarımıza yardım etmeliyiz
ABD Senatörü Paul: Ukrayna’daki yolsuzluğa değil kendi vatandaşlarımıza yardım etmeliyiz
ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi partili üyesi Paul, Washington’un Ukrayna’da yolsuzluk yapan hükümete para göndermek yerine kendi vatandaşlarına yardım etmesi... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T01:51+0300
2023-10-03T01:51+0300
2023-10-03T01:51+0300
rand paul
abd
abd
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103466/65/1034666568_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a21533e6cf47e9caac3eb973c45c721a.jpg
ABD Senatörü Rand Paul, X paylaşımında, ABD medyasında çıkan ve Ukrayna’daki yolsuzluğun yabancı liderlerin güvenine zarar verebileceği ve Batı’nın Ukrayna’ya yardımın kesilmesine yol açabileceği yönündeki haberleri değerlendirdi.Paul, “Milyonlarca Amerikalı ay sonunu getirmek için her gün acı çekiyor. Büyük zorluklarla kazanılan parayı, yolsuzluk yapan yabancı hükümete göndermek adil mi? Yeminim, ilk sıraya Ukrayna oligarşisini değil, Amerikalıları koymamı gerektiriyor” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20231002/italya-destegini-yineledi-ukrayna-2024te-de-g7-gundeminin-merkezinde-olacak-1075966604.html
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103466/65/1034666568_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_31cf76f8d36ff01a0c69411f95289aab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rand paul, abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi
rand paul, abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi
ABD Senatörü Paul: Ukrayna’daki yolsuzluğa değil kendi vatandaşlarımıza yardım etmeliyiz
Abone ol
ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi partili üyesi Paul, Washington’un Ukrayna’da yolsuzluk yapan hükümete para göndermek yerine kendi vatandaşlarına yardım etmesi gerektiğini belirtti.
ABD Senatörü Rand Paul, X paylaşımında, ABD medyasında çıkan ve Ukrayna’daki yolsuzluğun yabancı liderlerin güvenine zarar verebileceği ve Batı’nın Ukrayna’ya yardımın kesilmesine yol açabileceği yönündeki haberleri değerlendirdi.
Paul, “Milyonlarca Amerikalı ay sonunu getirmek için her gün acı çekiyor. Büyük zorluklarla kazanılan parayı, yolsuzluk yapan yabancı hükümete göndermek adil mi? Yeminim, ilk sıraya Ukrayna oligarşisini değil, Amerikalıları koymamı gerektiriyor” diye yazdı.