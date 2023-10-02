https://sputniknews.com.tr/20231002/italya-destegini-yineledi-ukrayna-2024te-de-g7-gundeminin-merkezinde-olacak-1075966604.html
İtalya desteğini yineledi: 'Ukrayna, 2024’te de G7 gündeminin merkezinde olacak'
İtalya desteğini yineledi: 'Ukrayna, 2024’te de G7 gündeminin merkezinde olacak'
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, ülkesinin Ukrayna’ya verdiği önceliği 2024 G7 başkanlık dönemi sırasında da sürdüreceğini... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T23:54+0300
2023-10-02T23:54+0300
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Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelen İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmede, İtalya hükümetinin Ukrayna’nın savunmasına ve gelecekteki yeniden inşasına “kani desteğini” yineledi.Tajani, 'adil barış sağlanana kadar Ukrayna halkına destek vereceklerini' ve ülkesinin 'Zelenskiy’in barış formülüne' destek verdiğini dile getirdi.İtalyan bakan, “İtalya, 2024 G7 dönem başkanlığı sırasında ve Ukrayna Yeniden Yapılanma Konferansı’na ev sahipliği yapacağı 2025’te Ukrayna’ya öncelik vermeye devam edecek” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231002/avustralya-ukrayna-icin-ihalara-karsi-koyan-10-ucaksavar-silahi-uretecek-1075954942.html
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İtalya desteğini yineledi: 'Ukrayna, 2024’te de G7 gündeminin merkezinde olacak'
23:54 02.10.2023 (güncellendi: 00:00 03.10.2023) Abone ol
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, ülkesinin Ukrayna’ya verdiği önceliği 2024 G7 başkanlık dönemi sırasında da sürdüreceğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelen İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmede, İtalya hükümetinin Ukrayna’nın savunmasına ve gelecekteki yeniden inşasına “kani desteğini” yineledi.
Tajani, 'adil barış sağlanana kadar Ukrayna halkına destek vereceklerini' ve ülkesinin 'Zelenskiy’in barış formülüne' destek verdiğini dile getirdi.
İtalyan bakan, “İtalya, 2024 G7 dönem başkanlığı sırasında ve Ukrayna Yeniden Yapılanma Konferansı’na ev sahipliği yapacağı 2025’te Ukrayna’ya öncelik vermeye devam edecek” ifadesini kullandı.