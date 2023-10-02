https://sputniknews.com.tr/20231002/avustralya-ukrayna-icin-ihalara-karsi-koyan-10-ucaksavar-silahi-uretecek-1075954942.html

Avustralya, Ukrayna için İHA’lara karşı koyan 10 uçaksavar silahı üretecek

Avustralya, Ukrayna için İHA’lara karşı koyan 10 uçaksavar silahı üretecek

Avustralya’nın, bu yılın sonuna kadar Kiev'e teslim edilmek üzere İHA’lara karşı koyan 10 adet uçaksavar silahı üreteceği bildirildi. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T17:55+0300

2023-10-02T17:55+0300

2023-10-02T17:55+0300

ukrayna krizi

avustralya

nato

ukrayna

ukrayna krizi

insansız hava aracı (iha)

abd

dmitriy peskov

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ABC televizyonunun sitesinde yayınlanan habere göre Avustralya, ABD’nin askeri yardımı çerçevesinde bu yılın sonuna kadar Kiev'e teslim edilmek üzere insansız hava araçları (İHA) ile mücadele için 10 adet Slinger uçaksavar silahı üretecek.Habere göre aynı zamanda söz konusu silahlar, Avustralya’nın kendi askeri yardım paketinde yer almıyor. Haberde, “Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Avustralya hükümetinin Ukrayna'ya kendi katkısı çerçevesinde tedarik sözü verdiğini açıkladı. Ancak şu anda Avustralya'nın Ukrayna'ya yönelik 710 milyon Avustralya doları (454 milyon USD) tutarındaki askeri yardım paketine Slinger uçaksavar silahlarının dahil edilmesi planlanmıyor” ifadelerine yer verildi.Avustralya daha önce Ukrayna'ya kartondan yapılmış İHA’ların yanı sıra Bushmaster zırhlı araçları ve obüsler teslim etmişti. Rusya daha önce Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru hedef olacağını açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndererek 'ateşle oynadığı' uyarısında bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, 'Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarıya ulaşmasına hizmet etmediğini ve olumsuz sonuçları olacağını' dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230924/eski-cia-analisti-rusya-ukraynaya-verilen-atacms-fuzelerini-iha-yardimiyla-imha-edecek-1075729360.html

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avustralya, nato, ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), abd, dmitriy peskov