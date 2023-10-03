https://sputniknews.com.tr/20231003/2023-nobel-fizik-odulunun-sahibi-belli-oldu-1075982660.html

2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu

2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu

2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi, Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier oldu. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T14:09+0300

2023-10-03T14:09+0300

2023-10-03T14:09+0300

yaşam

nobel

nobel fizik ödülü

nobel ödülü

isveç

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademi'sinde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Fizik Ödülü, 'maddedeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için zamanın en küçük birimi yani saniyenin bir kentilyonda biri olan attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler' keşfeden Agostini, Krausz ve L'Huillier'e verildi.Basın toplantısında Agostini, Krausz ve L'Huillier'in, elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği süreçleri ölçmek için kullanılabilecek kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu keşfettikleri belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231002/2023-nobel-tip-odulunun-sahipleri-belli-oldu-1075947625.html

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