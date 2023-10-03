https://sputniknews.com.tr/20231003/2023-nobel-fizik-odulunun-sahibi-belli-oldu-1075982660.html
2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu
2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu
2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi, Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier oldu. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T14:09+0300
2023-10-03T14:09+0300
2023-10-03T14:09+0300
yaşam
nobel
nobel fizik ödülü
nobel ödülü
isveç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/07/1062064165_0:118:3078:1849_1920x0_80_0_0_0cfcd38ef1ca4e3eadda0bfee815ae0c.jpg
İsveç Kraliyet Bilimler Akademi'sinde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Fizik Ödülü, 'maddedeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için zamanın en küçük birimi yani saniyenin bir kentilyonda biri olan attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler' keşfeden Agostini, Krausz ve L'Huillier'e verildi.Basın toplantısında Agostini, Krausz ve L'Huillier'in, elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği süreçleri ölçmek için kullanılabilecek kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu keşfettikleri belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231002/2023-nobel-tip-odulunun-sahipleri-belli-oldu-1075947625.html
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/07/1062064165_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3ed5f9b47c0a43f9ddd706e72f1c6f34.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nobel, nobel fizik ödülü, nobel ödülü, isveç
nobel, nobel fizik ödülü, nobel ödülü, isveç
2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu
Abone ol
2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi, Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier oldu.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademi'sinde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Fizik Ödülü, 'maddedeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için zamanın en küçük birimi yani saniyenin bir kentilyonda biri olan attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler' keşfeden Agostini, Krausz ve L'Huillier'e verildi.
Basın toplantısında Agostini, Krausz ve L'Huillier'in, elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği süreçleri ölçmek için kullanılabilecek kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu keşfettikleri belirtildi.