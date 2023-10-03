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2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu
2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu
2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi, Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier oldu. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T14:09+0300
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İsveç Kraliyet Bilimler Akademi'sinde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Fizik Ödülü, 'maddedeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için zamanın en küçük birimi yani saniyenin bir kentilyonda biri olan attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler' keşfeden Agostini, Krausz ve L'Huillier'e verildi.Basın toplantısında Agostini, Krausz ve L'Huillier'in, elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği süreçleri ölçmek için kullanılabilecek kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu keşfettikleri belirtildi.
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nobel, nobel fizik ödülü, nobel ödülü, isveç

2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu

14:09 03.10.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDNobel
Nobel - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
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2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi, Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier oldu.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademi'sinde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Fizik Ödülü, 'maddedeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için zamanın en küçük birimi yani saniyenin bir kentilyonda biri olan attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler' keşfeden Agostini, Krausz ve L'Huillier'e verildi.
Basın toplantısında Agostini, Krausz ve L'Huillier'in, elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği süreçleri ölçmek için kullanılabilecek kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu keşfettikleri belirtildi.
Katalin Kariko ve Drew Weissman - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2023
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2023 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu
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