https://sputniknews.com.tr/20231002/yskdan-adres-degisikligi-karari-secmenler-bizzat-basvuracak-1075937278.html
YSK'dan 'adres değişikliği' kararı: Seçmenler bizzat başvuracak
YSK'dan 'adres değişikliği' kararı: Seçmenler bizzat başvuracak
YSK’nın aldığı karar doğrultusunda 1 Ekim’den itibaren adresi değişecek olan seçmenler, seçmen listelerinde güncel bilgilerinin yer almasını istiyorlarsa nüfus... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T08:03+0300
2023-10-02T08:03+0300
2023-10-02T08:03+0300
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Yüksek Seçim Kurulunca 31 Mart Yerel Seçimleri için adres değişikliği ve seçmen listelerinin güncellenmesine dair karar geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlandı. YSK’nın aldığı karar doğrultusunda 1 Ekim’den itibaren adresi değişecek olan seçmenler, seçmen listelerinde güncel bilgilerinin yer almasını istiyorlarsa nüfus müdürlüğü ve ilçe seçim kurullarına bizzat başvuracak.Hürriyet'in haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu kararına göre yeni uygulama şöyle:- Yerel seçim için seçmen listeleri muhtarlıklarda 1 Ocak’tan sonra askıya çıkacak.- Askıya çıkacak listeler, 1 Ekim’de MERNİS’ten gelmiş olan bilgilere göre hazırlanacak. Seçmenler listelere itiraz ederek, değişiklik yapabilecek.- 1 Ekim’den seçmen listelerinin askıya çıkacağı süreye kadar yerleşim adresini değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine, adres beyan formu ile kendilerine ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları ya da noter onaylı kira sözleşmesi ile nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekecek.- Askıya çıkacak seçmen listelerinde güncel adresinin bulunmasını isteyenler, nüfus müdürlüğünden alacakları yeni adreslerine ilişkin onaylı belgeleri, ilgili ilçe seçim kuruluna bizzat sunacak.- Bu başvuruyu yapamayacak olanların, nüfus müdürlüğünden değişikliğin seçim kuruluna gönderilmesini talep etme hakları da var.- Deprem bölgesinde yaşayanlar belge şartı olmaksızın nüfus müdürlüğüne giderek yeni adresini işletebilecek. Öğrenim gördüğü yerlerde oy kullanmak isteyen öğrenciler de öğrenci belgesi ve yurt müdürlüklerinden aldıkları belgelerle nüfus müdürlüklerine başvuracaklar.
https://sputniknews.com.tr/20231001/yerel-secimlerle-ilgili-karar-resmi-gazetede--1075917055.html
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resmi gazete, adres, adres kaydı
resmi gazete, adres, adres kaydı
YSK'dan 'adres değişikliği' kararı: Seçmenler bizzat başvuracak
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YSK’nın aldığı karar doğrultusunda 1 Ekim’den itibaren adresi değişecek olan seçmenler, seçmen listelerinde güncel bilgilerinin yer almasını istiyorlarsa nüfus müdürlüğü ve ilçe seçim kurullarına bizzat başvuracak.
Yüksek Seçim Kurulunca 31 Mart Yerel Seçimleri için adres değişikliği ve seçmen listelerinin güncellenmesine dair karar geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlandı. YSK’nın aldığı karar doğrultusunda 1 Ekim’den itibaren adresi değişecek olan seçmenler, seçmen listelerinde güncel bilgilerinin yer almasını istiyorlarsa nüfus müdürlüğü ve ilçe seçim kurullarına bizzat başvuracak.
Hürriyet'in haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu kararına göre yeni uygulama şöyle:
- Yerel seçim için seçmen listeleri muhtarlıklarda 1 Ocak’tan sonra askıya çıkacak.
- Askıya çıkacak listeler, 1 Ekim’de MERNİS’ten gelmiş olan bilgilere göre hazırlanacak. Seçmenler listelere itiraz ederek, değişiklik yapabilecek.
- 1 Ekim’den seçmen listelerinin askıya çıkacağı süreye kadar yerleşim adresini değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine, adres beyan formu ile kendilerine ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları ya da noter onaylı kira sözleşmesi ile nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekecek.
- Askıya çıkacak seçmen listelerinde güncel adresinin bulunmasını isteyenler, nüfus müdürlüğünden alacakları yeni adreslerine ilişkin onaylı belgeleri, ilgili ilçe seçim kuruluna bizzat sunacak.
- Bu başvuruyu yapamayacak olanların, nüfus müdürlüğünden değişikliğin seçim kuruluna gönderilmesini talep etme hakları da var.
- Deprem bölgesinde yaşayanlar belge şartı olmaksızın nüfus müdürlüğüne giderek yeni adresini işletebilecek. Öğrenim gördüğü yerlerde oy kullanmak isteyen öğrenciler de öğrenci belgesi ve yurt müdürlüklerinden aldıkları belgelerle nüfus müdürlüklerine başvuracaklar.