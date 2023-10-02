https://sputniknews.com.tr/20231002/yonca-yiyerek-sisen-150-hayvana-mudahale-edildi-1075949879.html
Yonca yiyerek şişen 150 hayvana müdahale edildi
Yonca yiyerek şişen 150 hayvana müdahale edildi
Bayburt’ta çobanın kalp krizi geçirerek ölmesi nedeniyle başıboş kalıp yonca tarlasında otlayarak şişen 150 hayvana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T14:05+0300
2023-10-02T14:05+0300
2023-10-02T14:05+0300
yaşam
hayvan
çoban
inek
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Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde çobanın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi sonucunda başıboş kalan 150 hayvan yonca tarlasına girdi. Taze yoncayı otlayan hayvanlar bir zaman sonra şişmeye başladılar. Hayvanların şiştiğini fark eden köy sakinlerinin durumu Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmesi üzerine il, ilçe müdürlüğünde görevli ekipler 150 hayvana müdahale ettiler. 2 hayvana zorunlu kesim yapılmasının ardından, diğer hayvanların kontrolleri yapılarak tedavilerine başlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230930/5-yildir-kayip-olan-cobanin-isvereni-tarafindan-olduruldugu-ortaya-cikti-1075916364.html
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hayvan, çoban, inek
Yonca yiyerek şişen 150 hayvana müdahale edildi
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Bayburt’ta çobanın kalp krizi geçirerek ölmesi nedeniyle başıboş kalıp yonca tarlasında otlayarak şişen 150 hayvana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek tedavi başlattı.
Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde çobanın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi sonucunda başıboş kalan 150 hayvan yonca tarlasına girdi.
Taze yoncayı otlayan hayvanlar bir zaman sonra şişmeye başladılar.
Hayvanların şiştiğini fark eden köy sakinlerinin durumu Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmesi üzerine il, ilçe müdürlüğünde görevli ekipler 150 hayvana müdahale ettiler. 2 hayvana zorunlu kesim yapılmasının ardından, diğer hayvanların kontrolleri yapılarak tedavilerine başlandı.