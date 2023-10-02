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Suriye Dışişleri Bakanlığı: Çok kutuplu dünyaya geçiş başladı
Suriye Dışişleri Bakanlığı: Çok kutuplu dünyaya geçiş başladı
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sabbagh, 'çok kutuplu dünyaya' geçişin zamanlamasını tahmin etmenin zor olduğunu ancak bu sürecin 'zaten başladığını'... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T10:53+0300
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dünya
suriye
suriye dışişleri bakanlığı
rusya
çin halk cumhuriyeti
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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New York’ta sona eren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturum aralarında Sputnik’e konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam Sabbagh, 'çok kutuplu dünya düzenine ne zaman varılacağını' tam olarak tahmin etmenin zor olduğuna değinerek, “Ancak olumlu olan şey sürecin çoktan başlamış olması. Zaman alacağından eminim ama artık bu süreci tersine çevirmenin bir yolunu da görmüyorum” dedi.Bakan Yardımcısı, kendi ülkesi de dahil olmak üzere tüm gelişmekte olan ülkelerin üzerinde çalışması gereken doğru yönün bu olduğuna inandıklarının altını çizerek, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) mevcut yapısının dünyadaki mevcut siyasi gerçekleri yansıtmadığını, bu organın çalışmasının gelişmekte olan ülkeleri de hesaba katması gerektiğini ifade etti.Sabbagh, Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması konusunun farklı liderlerin konuşmalarında sıklıkla dile getirildiğini hatırlatarak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:‘Suriye’ye uygulanan yaptırımlar yasadışı ve ahlaksız’Demecinde Suriye’ye uygulanan tek taraflı yaptırımlara da değinen Suriyeli diplomat, yaptırımların yasa dışı ve ahlaka aykırı olduğunu vurgularken, Şam’ın BM dahil her türlü platformda tek taraflı yaptırımların derhal kaldırılması çağrısında bulunduğuna dikkat çekerek, “Tek taraflı yaptırımlar Suriye'de büyük acılara neden oluyor ve insani durumu daha da kötüleştiriyor. Yaptırımların Suriye'deki her sektörü etkilediğini ve her vatandaşı etkilediğini söyleyebilirim. Sadece ülke içinde değil, yurt dışında da kendisini hissettiriyor. Suriyeliyseniz ve yurtdışında yaşıyorsanız banka hesabı açmanız dahi zor. Yaptırımların sonuçlarından biri de bu” dedi.Sabbagh, bugün Suriye’nin onlarca yıldır ABD’nin sürdürdüğü ambargolarla mücadele eden Küba dahil olmak üzere tek taraflı kısıtlamalardan muzdarip olan benzer düşüncelere sahip devletlerle adımlarını yakın bir şekilde koordine ettiğine vurgu yaparak, “Bu alanda daha fazlasını yapmaya da devam edeceğiz. Çin, Rusya ve diğer ülkeler bu konunun kilit aktörleri, onlarla çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.Rusya ve Çin ile ilişkilerAyrıca Bakan Yardımcısı, Suriye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ‘mükemmel’ bir şekilde ilerlediğine dikkat çekerken, iki ülke arasındaki işbirliği seviyesinin her düzeyde ve farklı alanlarda yüksek olduğunu söyledi.Ülkesinin Rusya ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti ile de stratejik alanlarda işbirliğini artırdığına değinen Sabbagh, yakın zamanda Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin ‘tarihi bir olay’ olarak nitelendirildiğini, Pekin ile Şam’ın stratejik açıdan önemli alanlarda ilişkileri yoğunlaştırdığını, Çin’in yanlış politikalardan ve Batı kurumlarının kontrolünden muzdarip olan ülkelerin kalkınmasına yatırım yaptığını sözlerine ekledi.
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suriye, suriye dışişleri bakanlığı, rusya, çin halk cumhuriyeti, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, bessam sabbagh, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler
suriye, suriye dışişleri bakanlığı, rusya, çin halk cumhuriyeti, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, bessam sabbagh, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler

Suriye Dışişleri Bakanlığı: Çok kutuplu dünyaya geçiş başladı

10:53 02.10.2023
© AFP 2023 / PHILIP FONGSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, Çin'de
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, Çin'de - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2023
© AFP 2023 / PHILIP FONG
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Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sabbagh, 'çok kutuplu dünyaya' geçişin zamanlamasını tahmin etmenin zor olduğunu ancak bu sürecin 'zaten başladığını' vurguladı.
New York’ta sona eren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturum aralarında Sputnik’e konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam Sabbagh, 'çok kutuplu dünya düzenine ne zaman varılacağını' tam olarak tahmin etmenin zor olduğuna değinerek, “Ancak olumlu olan şey sürecin çoktan başlamış olması. Zaman alacağından eminim ama artık bu süreci tersine çevirmenin bir yolunu da görmüyorum” dedi.
Bakan Yardımcısı, kendi ülkesi de dahil olmak üzere tüm gelişmekte olan ülkelerin üzerinde çalışması gereken doğru yönün bu olduğuna inandıklarının altını çizerek, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) mevcut yapısının dünyadaki mevcut siyasi gerçekleri yansıtmadığını, bu organın çalışmasının gelişmekte olan ülkeleri de hesaba katması gerektiğini ifade etti.
Sabbagh, Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması konusunun farklı liderlerin konuşmalarında sıklıkla dile getirildiğini hatırlatarak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Günümüz uluslararası ilişkilerin gerçeklerinin BM Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarına tam olarak yansıtılmadığı için bunu son derece önemli buluyorum. BM Güvenlik Konseyi üyeliğinin genişletilmesi sadece modern eğilimleri yansıtmamalı, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde birçok ülkenin artan rolleri göz önüne alındığında gelişmekte olan ülkelere de söz hakkı vermelidir. Hegemonya’dan yorulan ve gelişmekte olan bloktaki ülkeler bugün ‘çok kutuplu liderlik’ arayışındadır ve ABD ile müttefikleri tarafından dünyanın bölünmesiyle dayatılan düzeni artık kabul edemediği de açıktır.”

‘Suriye’ye uygulanan yaptırımlar yasadışı ve ahlaksız’

Demecinde Suriye’ye uygulanan tek taraflı yaptırımlara da değinen Suriyeli diplomat, yaptırımların yasa dışı ve ahlaka aykırı olduğunu vurgularken, Şam’ın BM dahil her türlü platformda tek taraflı yaptırımların derhal kaldırılması çağrısında bulunduğuna dikkat çekerek, “Tek taraflı yaptırımlar Suriye'de büyük acılara neden oluyor ve insani durumu daha da kötüleştiriyor. Yaptırımların Suriye'deki her sektörü etkilediğini ve her vatandaşı etkilediğini söyleyebilirim. Sadece ülke içinde değil, yurt dışında da kendisini hissettiriyor. Suriyeliyseniz ve yurtdışında yaşıyorsanız banka hesabı açmanız dahi zor. Yaptırımların sonuçlarından biri de bu” dedi.
Sabbagh, bugün Suriye’nin onlarca yıldır ABD’nin sürdürdüğü ambargolarla mücadele eden Küba dahil olmak üzere tek taraflı kısıtlamalardan muzdarip olan benzer düşüncelere sahip devletlerle adımlarını yakın bir şekilde koordine ettiğine vurgu yaparak, “Bu alanda daha fazlasını yapmaya da devam edeceğiz. Çin, Rusya ve diğer ülkeler bu konunun kilit aktörleri, onlarla çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Rusya ve Çin ile ilişkiler

Ayrıca Bakan Yardımcısı, Suriye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ‘mükemmel’ bir şekilde ilerlediğine dikkat çekerken, iki ülke arasındaki işbirliği seviyesinin her düzeyde ve farklı alanlarda yüksek olduğunu söyledi.
Ülkesinin Rusya ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti ile de stratejik alanlarda işbirliğini artırdığına değinen Sabbagh, yakın zamanda Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin ‘tarihi bir olay’ olarak nitelendirildiğini, Pekin ile Şam’ın stratejik açıdan önemli alanlarda ilişkileri yoğunlaştırdığını, Çin’in yanlış politikalardan ve Batı kurumlarının kontrolünden muzdarip olan ülkelerin kalkınmasına yatırım yaptığını sözlerine ekledi.
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