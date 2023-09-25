https://sputniknews.com.tr/20230925/borrell-bm-genel-kurulundan-sonra-yakindi-dunya-kurallara-gore-oynamak-istemiyor-1075754311.html

Borrell, BM Genel Kurulu'ndan sonra yakındı: 'Dünya kurallara göre oynamak istemiyor'

Borrell, BM Genel Kurulu'ndan sonra yakındı: 'Dünya kurallara göre oynamak istemiyor'

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, New York’ta geçen hafta düzenlenen BM Genel Kurulunun çalışmalarına katıldıktan sonra ‘dünyanın kurallara görmek istememesinden’... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T17:32+0300

2023-09-25T17:32+0300

2023-09-25T17:32+0300

dünya

josep borrell

ab

bm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068452360_0:0:3108:1748_1920x0_80_0_0_01a95c7135c335dbd72bd3d816601cc0.jpg

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Kurulunun çalışmalarına katıldıktan sonra bu kez New York ziyaretinin sonuçlarına adadığı bloğunda ‘dünyayı düzenleyen kuralların kendini tükettiğini’, Küresel Güney'in gelişmekte olan ülkelerinin ise ‘Batı'ya alternatif’ aradığını üzüntüyle ifade etti.Borrell, “Giderek daha çok kutuplu hale gelen bir dünyada yaşıyoruz. Bir oyunda katılımcı sayısı arttığında doğal tepki, oyunun kurallarını güçlendirmek olmalıdır. Ancak biz tam tersi bir eğilimle karşı karşıyayız, dünyayı düzenleyen kurallar kendini tüketiyor” ifadelerini kullandı.Gelişmekte olan ülkelerde ‘egemenlik ve kimlik talebinin’ giderek arttığına dikkat çeken Borrell, “Latin Amerika'da, Afrika'da, Ortadoğu'da, Kuzey Afrika'da ve elbette ki Asya’da artık neredeyse herkes sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda teknolojik, askeri ve ideolojik olarak da Batı'ya güvenilir alternatifler olduğunu düşünüyor” diye yazdı.Ukrayna'daki çatışmanın Küresel Güney tarafından kınanmasının yetersizliğinden de memnuniyetsizliğini dile getiren diplomat, ayrıca bazı ‘AB'den uzak’ ülkelerin bunun ‘o kadar da ciddi bir sorun olmadığını’ düşünmesinden de şikayet etti. Borrell, “Ukrayna'nın dünya gündeminde ağır basmasını istemiyorlar” ifadelerini kullandı.Küresel Güney ülkelerinin Batı’nın ‘değerlerini’ ‘Batı egemenliğinin bir kalıntısı’ olarak gördüklerinden ve bu değerlerin ‘evrensel doğasına meydan okuyan’ Rusya ve Çin'e doğru baktıklarından da şikayet eden Borrell, aynı zamanda Batı'nın da ‘korumaya çalıştığı kurallara her zaman uymadığını’ itiraf etti.“Bu yeni çok kutupluluk, neredeyse tüm konularda uluslararası fikir birliğinin eksikliğine yol açıyor” diye yazan Borrell, ‘küresel kolektif kural koyma yeteneğinin terk edildiği koşullarda, herkesin elinden geleni veya canı ne istiyorsa onu yapacağı’ yönündeki endişesini dile getirdi.AB Yüksek Temsilcisi, özellikle de ‘Rusya ve Çin'in kendi standartlarını dayatıp siber dünyayı bölebileceği’ internetle ilgili endişelerini dile getirdi.Yazısının sonunda Borrell, kural eksikliğinin ve ‘ağır basan oyuncuların’ küresel meseleler üzerinde anlaşmaya varamamasının ‘dünya düzeninin güvenlik, teknoloji ve ekonomik entegrasyon alanlarında rakip bloklara bölünmesine’ yol açacağından emin olduğunu vurgulayarak, bunun önlenmesi çağrısında bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

josep borrell, ab, bm