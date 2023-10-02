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Rusya'dan ABD'ye 'nükleer kuvvetler' uyarısı
Rusya'dan ABD'ye 'nükleer kuvvetler' uyarısı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'ye Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kapsamında tek taraflı olarak ilan edilen... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T23:14+0300
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nato
nükleer
nükleer silah
sergey ryabkov
sergei ryabkov
inf
orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)
asya-pasifik
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'un eylemleri nedeniyle Moskova'nın INF kapsamında tek taraflı ilan ettiği moratoryumu sürdürmesi için gerekçe kalmadığı uyarısında bulundu."Orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırılmasıyla ilgili tek taraflı moratoryumun Rusya tarafından korunmasıyla ilgili gerekçeler, ABD'nin eylemleri nedeniyle ortadan kalkıyor" diyen Ryabkov, ABD'nin Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesinde INF'yle yasaklanan askeri teçhizatlar görülmesine yol açan fiili eylemlerini gözlemlediklerini vurguladı.'ABD ve Batılı uşakları Putin'in önerisine karşılık vermedi'Rusya'nın henüz moratoryum kararını iptal etme yönünde bir karar almadığının altını çizen Ryabkov, "Moratoryum, Moskova tarafından tek taraflı olarak yürürlüğe koyulmuş ancak ABD ve Batılı uşaklarından gereken karşılığı görememişti" hatırlatmasında da bulundu.Putin dünya liderlerine mektup yazmıştıEylül 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve dönemin AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanı sıra NATO üyelerini kapsayan bir dizi ülkenin liderine mektup göndererek INF kapsamında moratoryum ilan ettiğini bildirmiş ve muhataplarına da moratoryum ilan etmelerini önermişti.Putin, "Sizleri, Rusya'nın yaptığına benzer bir şekilde NATO kapsamında kara bazlı orta menzilli füze konuşlandırma moratoryumu ilan ederek çabalarımıza destek vermeye çağırıyoruz. Rusya, INF olmadan da NATO ülkeleriyle bir dizi doğrulanmış önlemler üzerinde mutabakat sağlamaya hazır" ifadelerini kullanmıştı.Ancak muhatapları, Putin'in bu önerisini kabul etmemiş ve nükleer silahlanmayı sürdürmüştü.ABD ve Rusya, 2019'dan INF'den çekilmişti2 Şubat 2019'da ABD, INF'den resmen çekildiğini duyurmuştu.3 Temmuz 2019'da ise Rusya lideri Putin, INF'in askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.Gorbaçov ve Reagan 1987'de imzalamıştı8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.
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rusya, nato, nükleer, nükleer silah, sergey ryabkov, sergei ryabkov, inf, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), asya-pasifik, asya-pasifik, asya & pasifik, avrupa, abd, abd
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Rusya'dan ABD'ye 'nükleer kuvvetler' uyarısı

23:14 02.10.2023
© Sputnik / Sergey Günev / Multimedya arşivine gidinABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti
ABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2023
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'ye Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kapsamında tek taraflı olarak ilan edilen moratoryumun sürmesi için bir gerekçe kalmadığını ancak Moskova'nın henüz bu yönde bir karar almadığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'un eylemleri nedeniyle Moskova'nın INF kapsamında tek taraflı ilan ettiği moratoryumu sürdürmesi için gerekçe kalmadığı uyarısında bulundu.
"Orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırılmasıyla ilgili tek taraflı moratoryumun Rusya tarafından korunmasıyla ilgili gerekçeler, ABD'nin eylemleri nedeniyle ortadan kalkıyor" diyen Ryabkov, ABD'nin Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesinde INF'yle yasaklanan askeri teçhizatlar görülmesine yol açan fiili eylemlerini gözlemlediklerini vurguladı.

'ABD ve Batılı uşakları Putin'in önerisine karşılık vermedi'

Rusya'nın henüz moratoryum kararını iptal etme yönünde bir karar almadığının altını çizen Ryabkov, "Moratoryum, Moskova tarafından tek taraflı olarak yürürlüğe koyulmuş ancak ABD ve Batılı uşaklarından gereken karşılığı görememişti" hatırlatmasında da bulundu.

Putin dünya liderlerine mektup yazmıştı

Eylül 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve dönemin AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanı sıra NATO üyelerini kapsayan bir dizi ülkenin liderine mektup göndererek INF kapsamında moratoryum ilan ettiğini bildirmiş ve muhataplarına da moratoryum ilan etmelerini önermişti.
Putin, "Sizleri, Rusya'nın yaptığına benzer bir şekilde NATO kapsamında kara bazlı orta menzilli füze konuşlandırma moratoryumu ilan ederek çabalarımıza destek vermeye çağırıyoruz. Rusya, INF olmadan da NATO ülkeleriyle bir dizi doğrulanmış önlemler üzerinde mutabakat sağlamaya hazır" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak muhatapları, Putin'in bu önerisini kabul etmemiş ve nükleer silahlanmayı sürdürmüştü.

ABD ve Rusya, 2019'dan INF'den çekilmişti

2 Şubat 2019'da ABD, INF'den resmen çekildiğini duyurmuştu.
3 Temmuz 2019'da ise Rusya lideri Putin, INF'in askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.

Gorbaçov ve Reagan 1987'de imzalamıştı

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.
500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.
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