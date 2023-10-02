https://sputniknews.com.tr/20231002/rus-gazi-satin-almayacagini-aciklamisti-moldova-gazpromdan-gunluk-dogalgaz-talebini-surduruyor-1075955701.html
Rus gazı satın almayacağını açıklamıştı: Moldova, Gazprom’dan günlük doğalgaz talebini sürdürüyor
Rus gazı satın almayacağını açıklamıştı: Moldova, Gazprom’dan günlük doğalgaz talebini sürdürüyor
Rusya’nın ulusal enerji şirketi Gazprom, Moldova’nın ‘Rus gazından vazgeçeceği’ açıklamalarına rağmen devlete bağlı gaz dağıtım şirketi Moldovagaz’dan günlük... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T18:05+0300
2023-10-02T18:05+0300
2023-10-02T18:05+0300
dünya
moldova
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
gazprom
dmitriy peskov
kremlin
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Gazprom’un resmi Telegram kanalında paylaştığı mesajında, “Gazprom, Moldovagaz şirketinden günlük gaz tedariki talepleri almaya devam etmekte, Suca noktasından Moldova’ya gaz sevkiyatını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.Daha önce Moldova Enerji Bakanı Viktor Parlikov, cumhuriyetin artık Gazprom'dan doğalgaz satın almayacağını söylemiş, Kişinev’in Avrupa pazarında alternatif bir gaz kaynağı bulmayı başardığını iddia etmişti.Parlikov’un açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, serbest şekilde gelişen spot piyasasının çok değişken olduğuna dikkat çekerken, “Artık Avrupa pazarından büyük olasılıkla Rus menşeli olacak olan gazı anında satın almak mümkün" diye konuşmuştu.Peskov, kısa vadeli gaz tedarik sözleşmeleri piyasasının istikrarsız olduğunu vurgulayarak, Moldova'nın şu anda boru hattı üzerinden Rus gazını reddederek kazanabileceğini, ancak gelecekteki alımların daha pahalıya mal olmasının mümkün olduğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230801/gazprom-cine-gunluk-dogalgaz-tedarikinde-rekor-kirdi-1074261816.html
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moldova, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, gazprom, dmitriy peskov, kremlin
moldova, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, gazprom, dmitriy peskov, kremlin
Rus gazı satın almayacağını açıklamıştı: Moldova, Gazprom’dan günlük doğalgaz talebini sürdürüyor
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Rusya’nın ulusal enerji şirketi Gazprom, Moldova’nın ‘Rus gazından vazgeçeceği’ açıklamalarına rağmen devlete bağlı gaz dağıtım şirketi Moldovagaz’dan günlük gaz talepleri aldığını bildirdi.
Gazprom’un resmi Telegram kanalında paylaştığı mesajında, “Gazprom, Moldovagaz şirketinden günlük gaz tedariki talepleri almaya devam etmekte, Suca noktasından Moldova’ya gaz sevkiyatını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.
Daha önce Moldova Enerji Bakanı Viktor Parlikov, cumhuriyetin artık Gazprom'dan doğalgaz satın almayacağını söylemiş, Kişinev’in Avrupa pazarında alternatif bir gaz kaynağı bulmayı başardığını iddia etmişti.
Parlikov’un açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, serbest şekilde gelişen spot piyasasının çok değişken olduğuna dikkat çekerken, “Artık Avrupa pazarından büyük olasılıkla Rus menşeli olacak olan gazı anında satın almak mümkün" diye konuşmuştu.
Peskov, kısa vadeli gaz tedarik sözleşmeleri piyasasının istikrarsız olduğunu vurgulayarak, Moldova'nın şu anda boru hattı üzerinden Rus gazını reddederek kazanabileceğini, ancak gelecekteki alımların daha pahalıya mal olmasının mümkün olduğunu sözlerine ekledi.