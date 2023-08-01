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https://sputniknews.com.tr/20230801/gazprom-cine-gunluk-dogalgaz-tedarikinde-rekor-kirdi-1074261816.html
Gazprom, Çin’e günlük doğalgaz tedarikinde rekor kırdı
Gazprom, Çin’e günlük doğalgaz tedarikinde rekor kırdı
Rus doğalgaz devi Gazprom, Çin’e günlük doğalgaz tedarikinde yeni rekor kırdı. 31 Ağustos’ta Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan sevkiyat... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
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Şirketten yapılan açıklamada, “Talep edilen tüm hacimler ulaştırıldı ve Çin’e günlük gaz tedarikinde yeni tarihi rekor kırıldı” ifadesine yer verildi.Sibirya’nın Gücü, Rus gazını Asya-Pasifik ülkelerine taşıyan Gazprom-CNPC ortak projesi.
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gazprom, rusya, doğalgaz, çin

Gazprom, Çin’e günlük doğalgaz tedarikinde rekor kırdı

22:07 01.08.2023 (güncellendi: 22:08 01.08.2023)
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Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
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Rus doğalgaz devi Gazprom, Çin’e günlük doğalgaz tedarikinde yeni rekor kırdı. 31 Ağustos’ta Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan sevkiyat, Çin’in CNPC şirketiyle yapılan anlaşmadaki günlük tedarik rakamının üzerine gerçekleşti.
Şirketten yapılan açıklamada, “Talep edilen tüm hacimler ulaştırıldı ve Çin’e günlük gaz tedarikinde yeni tarihi rekor kırıldı” ifadesine yer verildi.
Sibirya’nın Gücü, Rus gazını Asya-Pasifik ülkelerine taşıyan Gazprom-CNPC ortak projesi.
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