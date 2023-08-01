https://sputniknews.com.tr/20230801/gazprom-cine-gunluk-dogalgaz-tedarikinde-rekor-kirdi-1074261816.html
Gazprom, Çin’e günlük doğalgaz tedarikinde rekor kırdı
Gazprom, Çin’e günlük doğalgaz tedarikinde rekor kırdı
Rus doğalgaz devi Gazprom, Çin’e günlük doğalgaz tedarikinde yeni rekor kırdı. 31 Ağustos’ta Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan sevkiyat... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T22:07+0300
2023-08-01T22:07+0300
2023-08-01T22:08+0300
gazprom
rusya
doğalgaz
çin
ekonomi
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Şirketten yapılan açıklamada, “Talep edilen tüm hacimler ulaştırıldı ve Çin’e günlük gaz tedarikinde yeni tarihi rekor kırıldı” ifadesine yer verildi.Sibirya’nın Gücü, Rus gazını Asya-Pasifik ülkelerine taşıyan Gazprom-CNPC ortak projesi.
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gazprom, rusya, doğalgaz, çin
gazprom, rusya, doğalgaz, çin
Gazprom, Çin’e günlük doğalgaz tedarikinde rekor kırdı
22:07 01.08.2023 (güncellendi: 22:08 01.08.2023) Abone ol
Rus doğalgaz devi Gazprom, Çin’e günlük doğalgaz tedarikinde yeni rekor kırdı. 31 Ağustos’ta Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan sevkiyat, Çin’in CNPC şirketiyle yapılan anlaşmadaki günlük tedarik rakamının üzerine gerçekleşti.
Şirketten yapılan açıklamada, “Talep edilen tüm hacimler ulaştırıldı ve Çin’e günlük gaz tedarikinde yeni tarihi rekor kırıldı” ifadesine yer verildi.
Sibirya’nın Gücü, Rus gazını Asya-Pasifik ülkelerine taşıyan Gazprom-CNPC ortak projesi.