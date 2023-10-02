Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Kovid kabusu geri mi dönüyor?

“Bilelim ki en azından şimdilik ciddi bir COVID virüsü saldırısıyla ya da COVID salgını tehdidiyle karşı karşıya değiliz. COVID virüsü tabii ki kaybolup gitmedi, varlığını hâlâ ve ısrarla sürdürüyor. Ve yine bilelim ki sürdürmeye de devam edecek, o da diğer pek çok kış virüsü gibi (inflüenza, parainflüenza, rhinovirus, RSV...) “kış virüs takviminde” yerini çoktan aldı... Bizimle birlikte yaşamını sürdürecek. Fırsat buldukça da varlığını bize hissettirecek, bizi hasta edecek. Yaklaşan kışla birlikte diğer kış virüslerine bağlı enfeksiyonlar gibi COVID-19 mutasyonu virüslere bağlı enfeksiyonlarda da artışlar, hızlanmalar, yoğunlaşmalar görülebilecek. Yapmamız gereken işler, almamız gereken tedbirler ise yine her kış yaptıklarımızdan pek de farklı olmayacak. Ama bu ve önümüzdeki birkaç kış için eskiye oranla biraz daha tedbirli olmamız, ağız, burun, boğaz ve el hijyeni/temizliği ve korunması bakımından biraz daha dikkatli davranmamız, hassasiyet düzeyimizi bir değil birkaç tık daha arttırmamız gerekiyor. Çok şükür henüz kâbusun geri dönmesi en azından şimdilik söz konusu değil. Değil ama tedbirli olmamızda da fayda var. Özellikle enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının ve Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarını dikkatle izlememiz gerekiyor.”