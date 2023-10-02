https://sputniknews.com.tr/20231002/norvecten-rusyaya-yeni-yaptirimlar-1075960178.html
Norveç’ten Rusya’ya yeni yaptırımlar
Norveç’ten Rusya’ya yeni yaptırımlar
Norveç hükümeti, Rusya’ya uygulanan mevcut yaptırımları güçlendirme ve yaptırımları teğet geçme girişimlerini engelleme amacıyla yeni yaptırım kararı aldığını... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T20:39+0300
2023-10-02T20:39+0300
2023-10-02T20:39+0300
norveç
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
anniken huitfeldt
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Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, “On birinci yaptırım paketi, mevcut yaptırımları güçlendirmeyi ve yaptırımları teğet geçme girişimleriyle mücadele etmeyi amaçlıyor” ifadesini kullandı.Büyük ölçüde Avrupa Birliği’nin on birinci paketi ile aynı olduğu kaydedilen yeni yaptırımların menkul kıymetlerin her türlü para birimi üzerinden satışına ve Rusya’nın askeri ve teknolojik potansiyelini artırmaya veya savunma ve güvenlik sektörünü geliştirmeye yardımcı olabilecek mal ve teknolojilerin Rusya topraklarından geçişe getirilen yasakları ve diğer kısıtlamaları içeriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230413/norvec-rusya-buyukelciliginin-15-calisanini-sinirdisi-ediyor-1069629317.html
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norveç, rusya, yaptırım, anniken huitfeldt
norveç, rusya, yaptırım, anniken huitfeldt
Norveç’ten Rusya’ya yeni yaptırımlar
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Norveç hükümeti, Rusya’ya uygulanan mevcut yaptırımları güçlendirme ve yaptırımları teğet geçme girişimlerini engelleme amacıyla yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu.
Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, “On birinci yaptırım paketi, mevcut yaptırımları güçlendirmeyi ve yaptırımları teğet geçme girişimleriyle mücadele etmeyi amaçlıyor” ifadesini kullandı.
Büyük ölçüde Avrupa Birliği’nin on birinci paketi ile aynı olduğu kaydedilen yeni yaptırımların menkul kıymetlerin her türlü para birimi üzerinden satışına ve Rusya’nın askeri ve teknolojik potansiyelini artırmaya veya savunma ve güvenlik sektörünü geliştirmeye yardımcı olabilecek mal ve teknolojilerin Rusya topraklarından geçişe getirilen yasakları ve diğer kısıtlamaları içeriyor.