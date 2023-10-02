https://sputniknews.com.tr/20231002/meteorolojiden-bu-gece-icin-akdeniz-bolgesine-uyari-1075963466.html

Meteoroloji'den bu gece için Akdeniz Bölgesi'ne uyarı

Meteoroloji'den bu gece için Akdeniz Bölgesi'ne uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın güneyi, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı kesimlerine yönelik kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

adana

akdeniz

osmaniye

hatay

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Akdeniz Bölgesi'nin doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Adana'nın güneyi, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231002/meteorolojiden-5-il-icin-saganak-uyarisi--1075955249.html

türkiye

adana

osmaniye

hatay

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adana, akdeniz, osmaniye, hatay, meteoroloji