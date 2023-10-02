https://sputniknews.com.tr/20231002/meteorolojiden-bu-gece-icin-akdeniz-bolgesine-uyari-1075963466.html
Meteoroloji'den bu gece için Akdeniz Bölgesi'ne uyarı
Meteoroloji'den bu gece için Akdeniz Bölgesi'ne uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın güneyi, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı kesimlerine yönelik kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T22:37+0300
2023-10-02T22:37+0300
2023-10-02T22:37+0300
türkiye
adana
akdeniz
osmaniye
hatay
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Akdeniz Bölgesi'nin doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Adana'nın güneyi, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231002/meteorolojiden-5-il-icin-saganak-uyarisi--1075955249.html
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adana, akdeniz, osmaniye, hatay, meteoroloji
adana, akdeniz, osmaniye, hatay, meteoroloji
Meteoroloji'den bu gece için Akdeniz Bölgesi'ne uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın güneyi, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı kesimlerine yönelik kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Akdeniz Bölgesi'nin doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Adana'nın güneyi, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.