https://sputniknews.com.tr/20231002/meteorolojiden-5-il-icin-saganak-uyarisi--1075955249.html

Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 5 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T16:42+0300

2023-10-02T16:42+0300

2023-10-02T16:42+0300

türkiye

sağanak

sağanak yağış

meteoroloji

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölgede görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231002/istanbulda-4-gunde-metrekareye-42-ila-298-kilogram-yagis-dustu-1075952173.html

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