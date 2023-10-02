https://sputniknews.com.tr/20231002/meteorolojiden-5-il-icin-saganak-uyarisi--1075955249.html
Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 5 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T16:42+0300
2023-10-02T16:42+0300
2023-10-02T16:42+0300
türkiye
sağanak
sağanak yağış
meteoroloji
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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölgede görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231002/istanbulda-4-gunde-metrekareye-42-ila-298-kilogram-yagis-dustu-1075952173.html
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sağanak, sağanak yağış, meteoroloji
sağanak, sağanak yağış, meteoroloji
Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı
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Meteoroloji Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 5 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölgede görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifadelerine yer verildi.