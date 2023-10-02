https://sputniknews.com.tr/20231002/lavrovdan-diplomasi-trafigi-liderler-socide-bulusacak-1075948020.html

Lavrov'dan diplomasi trafiği: Liderler Soçi'de buluşacak

Lavrov'dan diplomasi trafiği: Liderler Soçi'de buluşacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Abhazya ve Güney Osetya cumhurbaşkanları ile Soçi'de görüşecek. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T13:46+0300

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2023-10-02T13:46+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'un 3 Ekim'de Soçi'de Abhazya ve Güney Osetya cumhurbaşkanları ve dışişleri bakanlarıyla ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aslan Bjaniya ve Dışişleri Bakanı İnal Ardzınba ile görüşecek. Devamında, Güney Osetya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alan Gagloev ve Dışişleri Bakanı Akhsar Dzhioev ile görüşmeler Soçi'de gerçekleştirilecek" dedi. Görüşmelerin gündeminde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler gibi çok çeşitli güncel konular yer alıyor. Bakanlık, "Üçlü görüşmeler sırasında, AB, BM ve AGİT'in eş başkanlığında Abhazya ve Güney Osetya resmi temsilcilerinin katıldığı benzersiz bir diyalog formatı olan 'Transkafkasya'da Güvenlik ve İstikrar' konulu Cenevre tartışmaları konusuna özel önem verilmesi bekleniyor" diye ekledi. İkili görüşmeler sırasında bakanlar ayrıca 2024-2025 yılları için dışişleri bakanlıkları arasındaki istişare planlarını da imzalayacaklar.

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