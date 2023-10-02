https://sputniknews.com.tr/20231002/konyada-besiktas-taraftarina-polis-memuru-silah-cekti-iddiasina-sorusturma-1075935067.html

Konya'da 'Beşiktaş taraftarına polis memuru silah çekti' iddiasına soruşturma

Konya'da 'Beşiktaş taraftarına polis memuru silah çekti' iddiasına soruşturma

Konya Valiliği Konyaspor- Beşiktaş maçı sonrası açıklama yayımladı. Açıklamada, "Stadyum girişinde bir polis memurunun silah çekmesi iddiasına ilişkin... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T00:49+0300

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Konya Valiliği, Konyaspor-Beşiktaş maçında bir polis memurunun taraftara silah çekildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.Beşiktaş Kulübü, Konyaspor maçı sonrası açıklama yaparak stadyum girişinde bir polis memurunun taraftarlara silah çektiğini ve şiddet uyguladığını duyurdu.Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, "Milletçe birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde tek amacı Tümosan Konyaspor karşılaşmasında Futbol A Takımımıza destek vermek olan taraftarlarımıza stadyum girişinde bir polis memuru tarafından silah çekilmesi ve şiddet uygulanması kabul edilemez. Devletine, milletine, polisine, askerine her zaman sahip çıkan ve sahip çıkmaya devam edecek olan Beşiktaş taraftarları, silah çekilecek bir taraftar değildir. Emniyet güçlerinden bu konuda daha hassas ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz ve bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Unutulmasın ki başta ülkemiz olmak üzere dünyanın her noktasında taraftarımızın yanındayız. Olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri kullanıldı.Konya Valiliği ise maçın ardından iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.Yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Tümosan Konyaspor ve Beşiktaş kulüpleri arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde stadyum girişinde bir polis memurunun silah çekmesi iddiasına ilişkin araştırma/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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