https://sputniknews.com.tr/20231002/iran-irak-ile-yapilan-guvenlik-anlasmasinin-bir-kisminin-tamamlandigini-acikladi-1075959743.html

İran, Irak ile yapılan 'güvenlik anlaşmasının' bir kısmının tamamlandığını açıkladı

İran, Irak ile yapılan 'güvenlik anlaşmasının' bir kısmının tamamlandığını açıkladı

İran, Irak’taki Tahran rejimi karşıtı silahlı grupların silahsızlandırılmasını ve belirlenen kamplara tahliyesini öngören "güvenlik anlaşmasının" bir kısmının... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T20:19+0300

2023-10-02T20:19+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, Irak’taki rejim karşıtı silahlı grupların son durumu hakkında bilgi verdi.Kenani, "güvenlik anlaşması" çerçevesinde Irak’taki İran rejimi karşıtı silahlı grupların silahsızlandırılması ve belirlenen kamplara tahliyesi için verilen sürenin 19 Eylül'de sona erdiğini hatırlatarak "anlaşmanın bir kısmının tamamlandığını" kaydetti.Iraklı yetkililerin İran’dan Irak’a giden gözlemci ekip ile işbirliği yaptığını ifade eden Kenani, Bağdat ve Erbil'deki yetkililerin, anlaşmayı uygulamada sorumluluk duyduklarını, söz konusu bölgelerin önemli bir bölümünün boşaltılarak bu grupların Irak topraklarının derinliklerine taşındığını kendilerine ilettiklerini aktardı.Kenani, güvenlik anlaşmasının uygulanma boyutuna ilişkin ayrıntılı bir değerlendirmenin İranlı gözlemci ekibin sunacağı rapor çerçevesinde resmi makamlara iletileceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230913/irak-disisleri-bakani-iran-hukumetine-karsi-silah-kullanilmasina-izin-vermeyecegiz-1075424568.html

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