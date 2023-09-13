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https://sputniknews.com.tr/20230913/irak-disisleri-bakani-iran-hukumetine-karsi-silah-kullanilmasina-izin-vermeyecegiz-1075424568.html
Irak Dışişleri Bakanı: İran hükümetine karşı silah kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Irak Dışişleri Bakanı: İran hükümetine karşı silah kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı muhalif grupların sınırı geçerek İran hükümetine karşı silah kullanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "İran’ın... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T02:51+0300
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ortadoğu
irak
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kürdistan
kürdistan
irak kürdistan bölgesel yönetimi
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Bağdat’ta görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.Yarın İran’ın başkenti Tahran’a ziyaret gerçekleştireceğini söyleyen Hüseyin, "İran ile coğrafi ve kültürel ilişkilere de sahibiz. Ancak bu, iki ülke arasında sorunların olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak iki taraftan da kaynaklı sorunlar diyalog ve müzakere yoluyla çözülebilir” ifadelerini kullandı.Fuad Hüseyin, Irak’ta bulunan İran karşıtı örgütlerle ilgili bir soru üzerine, "İranlı muhalif grupların Irak Kürdistanı’nda bulunması meselesi 40 ile 50 sene öncesine dayanıyor. Irak Anayasası Iraklı ve Iraklı olmayan hiçbir parti veya grubun Irak’ı komşu ülkelere karşı saldırı sahası olarak kullanmasına izin vermez. Bu gruplara anayasaya göre davranacağız" şeklinde konuştu.İran ve Türkiye tarafı ile bu konularda uzun ve şeffaf görüşmelerinin söz konusu olduğunu vurgulayan Hüseyin, şöyle devam etti:İranlı muhalif grupların sınırı geçerek İran hükümetine karşı silah kullanmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Hüseyin, "İran’ın da Kürdistan’daki bazı bölgelere saldırmasını da kabul etmeyiz. İran, Irak ve Irak Kürdistan hükümetiyle anlaşma gereği bu grupların sınır bölgelerden uzaklaştırılması için gerekenler yapıldı ve Irak ile Kürdistan (IKBY) derinliğinde uzak yerlerde kurulan kamplara yerleştirildiler. Irak tarafı İran ile yapılan anlaşmayı uygulamaya başladı” değerlendirmesinde bulundu.
irak
irak
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kürdistan
irak kürdistan bölgesel yönetimi
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fuad hüseyin, ortadoğu, irak, irak, iran, alexander schallenberg, kürdistan, kürdistan, irak kürdistan bölgesel yönetimi, kürdistan demokrat partisi (kdp)
fuad hüseyin, ortadoğu, irak, irak, iran, alexander schallenberg, kürdistan, kürdistan, irak kürdistan bölgesel yönetimi, kürdistan demokrat partisi (kdp)

Irak Dışişleri Bakanı: İran hükümetine karşı silah kullanılmasına izin vermeyeceğiz

02:51 13.09.2023
© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / Multimedya arşivine gidinIrak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
/
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı muhalif grupların sınırı geçerek İran hükümetine karşı silah kullanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "İran’ın da Kürdistan’daki bazı bölgelere saldırmasını da kabul etmeyiz" dedi.
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Bağdat’ta görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Yarın İran’ın başkenti Tahran’a ziyaret gerçekleştireceğini söyleyen Hüseyin, "İran ile coğrafi ve kültürel ilişkilere de sahibiz. Ancak bu, iki ülke arasında sorunların olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak iki taraftan da kaynaklı sorunlar diyalog ve müzakere yoluyla çözülebilir” ifadelerini kullandı.
Fuad Hüseyin, Irak’ta bulunan İran karşıtı örgütlerle ilgili bir soru üzerine, "İranlı muhalif grupların Irak Kürdistanı’nda bulunması meselesi 40 ile 50 sene öncesine dayanıyor. Irak Anayasası Iraklı ve Iraklı olmayan hiçbir parti veya grubun Irak’ı komşu ülkelere karşı saldırı sahası olarak kullanmasına izin vermez. Bu gruplara anayasaya göre davranacağız" şeklinde konuştu.
İran ve Türkiye tarafı ile bu konularda uzun ve şeffaf görüşmelerinin söz konusu olduğunu vurgulayan Hüseyin, şöyle devam etti:
"İran ile güçlü ticari ilişkilerimiz de var. Irak’ın egemenliğinin şiddet yoluyla ihlal edilmesine izin vermeyiz. Uluslararası kanun da bir devlete karşı şiddet kullanılmasını yasaklıyor."
İranlı muhalif grupların sınırı geçerek İran hükümetine karşı silah kullanmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Hüseyin, "İran’ın da Kürdistan’daki bazı bölgelere saldırmasını da kabul etmeyiz. İran, Irak ve Irak Kürdistan hükümetiyle anlaşma gereği bu grupların sınır bölgelerden uzaklaştırılması için gerekenler yapıldı ve Irak ile Kürdistan (IKBY) derinliğinde uzak yerlerde kurulan kamplara yerleştirildiler. Irak tarafı İran ile yapılan anlaşmayı uygulamaya başladı” değerlendirmesinde bulundu.
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