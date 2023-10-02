https://sputniknews.com.tr/20231002/herson-valisi-saldo-ukrayna-ordusu-hersonu-bombalayarak-sucu-rus-ordusuna-atiyor-1075957957.html
Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Herson’u bombalayarak suçu Rus ordusuna atıyor
Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Herson’u bombalayarak suçu Rus ordusuna atıyor
Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun kasıtlı olarak Herson şehrini bombalayarak sorumluluğu Rus ordusuna yüklediğini belirtti. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T19:19+0300
2023-10-02T19:19+0300
2023-10-02T19:19+0300
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Rusya Federasyonu’na yeni katılan Herson Bölgesi’nin Valisi Vladimir Saldo, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Herson’daki insanlarımız, Ukraynalı militanların kasıtlı olarak şehrin sivil mahallelerini bombaladığını, amaçlarının sorumluluğu Rusya ordusuna yüklemek olduğunu bildiriyor” diye yazdı.Herson şehri sakinlerinin, geçen gece otogar çevresinde ateş ve hemen patlama sesleri duyduklarını ihbar ettiğini anlatan Saldo, “Yani ateş edilen yer uzak değildi” diye kaydetti.Ukrayna ordusunun Herson’u bombaladığını Rus askerlerin de doğruladığını kaydeden Vali, Ukraynalı topçuların şehirdeki bir kafeyi yıktığını ve enkazın fotoğraf ve videosunu çektiğini belirterek, “Sonra ‘sivil tesis yıkıldı’ tarzında propaganda kampanyası başlatıldı. Oysa aslında o gün Rus askerler orayı bombalamadı, çünkü düşman 24 Eylül’den sonra oradaki mevzilerini kapattı” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230930/rus-ordusu-herson-yakinlarinda-ukrayna-cikarmasini-engelledi--1075902861.html
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vladimir saldo, ukrayna, ukrayna krizi, herson
vladimir saldo, ukrayna, ukrayna krizi, herson
Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Herson’u bombalayarak suçu Rus ordusuna atıyor
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Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun kasıtlı olarak Herson şehrini bombalayarak sorumluluğu Rus ordusuna yüklediğini belirtti.
Rusya Federasyonu
’na yeni katılan Herson Bölgesi’nin Valisi Vladimir Saldo, Telegram
hesabından yaptığı paylaşımda, “Herson’daki insanlarımız, Ukraynalı militanların kasıtlı olarak şehrin sivil mahallelerini bombaladığını, amaçlarının sorumluluğu Rusya ordusuna yüklemek olduğunu bildiriyor”
diye yazdı.
Herson şehri sakinlerinin, geçen gece otogar çevresinde ateş ve hemen patlama sesleri duyduklarını ihbar ettiğini anlatan Saldo, “Yani ateş edilen yer uzak değildi” diye kaydetti.
Ukrayna ordusunun Herson’u bombaladığını Rus askerlerin de doğruladığını kaydeden Vali, Ukraynalı topçuların şehirdeki bir kafeyi yıktığını ve enkazın fotoğraf ve videosunu çektiğini belirterek, “Sonra ‘sivil tesis yıkıldı’ tarzında propaganda kampanyası başlatıldı. Oysa aslında o gün Rus askerler orayı bombalamadı, çünkü düşman 24 Eylül’den sonra oradaki mevzilerini kapattı” ifadesini kullandı.