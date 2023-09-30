https://sputniknews.com.tr/20230930/rus-ordusu-herson-yakinlarinda-ukrayna-cikarmasini-engelledi--1075902861.html

Rus ordusu Herson yakınlarında Ukrayna çıkarmasını engelledi

Rus ordusu Herson yakınlarında Ukrayna çıkarmasını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya katılmasının birinci yılında Herson bölgesinde birçok Ukrayna saldırısının başarıyla durdurulduğunu açıkladı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T15:05+0300

2023-09-30T15:05+0300

2023-09-30T15:05+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

herson

rusya savunma bakanlığı

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0b/1056265278_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_6f81e3ad49cbe947a0745a3cd7138fc9.jpg

Rus ordusunun Sputnik'e verdiği bilgiye göre, Herson kentinin Dinyeper yakınlarında Büyük Potemkin adasına Ukrayna'nın çıkarma girişimi engellendi. Açıklamada, "Son 24 saat içerisinde Herson kentinin Dinyeper yakınlarında bulunan Potemkin adasında Ukrayna birliklerinin çıkarma girişimi engellendi ve 12 Ukrayna askeri imha edildi" ifadeleri kaydedildi. Saldırı sonrası Rus savaş uçakları Dinyeper yakınındaki Herson bölgesine saldırı düzenlendi. Sonuç olarak altı Ukrayna askerinin daha öldürüldüğü, üç askerin ise yaralandığı belirtildi. Yine Herson çevresinde bir İHA kontrol merkezi vurulduğu ve dört Ukrayna askerinin öldürüldüğü belirtildi. Buna ek olarak Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin geçen hafta Herson'da Ukrayna ordusunun üç sabotaj ve keşif faaliyetlerini düzenleyen ekibi durduğunu, yaklaşık 250 Ukrayna askerinin ve 16 zırhlı muharebe aracının imha edildiğini açıkladı. Herson bölgesi Eylül 2022'de yapılan referandum sonucunda Rusya'nın parçası oldu. Ukrayna tarafı oylama prosedürlerinin meşruiyetini tanımıyor ve bölgeyi bombalamaya devam ediyor. Rus ordusu şu anda bölge topraklarının yüzde 75'ini kontrol ederken, Herson da dahil olmak üzere Dinyeper'in sağ kıyısı Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından tutuluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230929/zelenskiy-herson-ve-zaporojyeye-saldiri-duzenlemek-icin-batili-sponsorlarla-anlasti-1075885868.html

ukrayna

herson

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, ukrayna, herson, rusya savunma bakanlığı, rusya