https://sputniknews.com.tr/20231002/haluk-bilginer-angelina-jolie-ile-basrolde-oynayacak-1075942020.html

Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolde oynayacak

Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolde oynayacak

Haluk Bilginer, "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak. Bilginer, ünlü Yunan armatör Aristotle Onassis'i; Jolie ise ünlü soprano Maria... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T10:24+0300

2023-10-02T10:24+0300

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yaşam

haluk bilginer

angelina jolie

film

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Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Pablo Larrain'in yönetmenliğini üstlendiği "Maria" filminde Angelina Jolie ile birlikte başrolleri paylaşacak.Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandıracak.Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.Aristotle Onassis, suikast sonucu öldürülen John F. Kenndy'nin eşi Jackie Kennedy ile evlenmek için Maria Callas'tan ayrılır. Callas, bu ihanetten sonra önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. Maria Callas, 1977'de 52 yaşındayken kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20230714/haluk-bilginerin-twitter-hesabi-hacklendi-1073546694.html

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haluk bilginer, angelina jolie, film