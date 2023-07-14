https://sputniknews.com.tr/20230714/haluk-bilginerin-twitter-hesabi-hacklendi-1073546694.html
Haluk Bilginer'in Twitter hesabı hacklendi
Haluk Bilginer'in Twitter hesabı hacklendi
Oyuncu Haluk Bilginer, Twitter hesabının çalındığını duyurup takipçilerini uyardı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T16:58+0300
2023-07-14T16:58+0300
2023-07-14T16:58+0300
yaşam
haluk bilginer
twitter
hack
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Oyuncu Haluk Bilginer, Instagram hesabı üzerinden, Twitter hesabıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.Bilginer, açıklamasında Twitter hesabının hacklendiğini duyurdu.Bilginer, takipçilerine “Paylaşımları ciddiye almayın” uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230313/lucas-torreira-oyuncu-devrim-ozkana-twitterda-ilan-i-ask-etti-ardindan-hacklendigini-acikladi-1068179970.html
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haluk bilginer, twitter , hack
haluk bilginer, twitter , hack
Haluk Bilginer'in Twitter hesabı hacklendi
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Oyuncu Haluk Bilginer, Twitter hesabının çalındığını duyurup takipçilerini uyardı.
Oyuncu Haluk Bilginer, Instagram hesabı üzerinden, Twitter hesabıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.
Bilginer, açıklamasında Twitter hesabının hacklendiğini duyurdu.
Bilginer, takipçilerine “Paylaşımları ciddiye almayın” uyarısında bulundu.