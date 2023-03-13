https://sputniknews.com.tr/20230313/lucas-torreira-oyuncu-devrim-ozkana-twitterda-ilan-i-ask-etti-ardindan-hacklendigini-acikladi-1068179970.html

Lucas Torreira, oyuncu Devrim Özkan'a Twitter'da ilan-ı aşk etti, ardından hacklendiğini açıkladı

Lucas Torreira, oyuncu Devrim Özkan'a Twitter'da ilan-ı aşk etti, ardından hacklendiğini açıkladı

Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira, Twitter hesabının hacklendiğini duyurdu. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T12:41+0300

2023-03-13T12:41+0300

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oyuncu

hack

yaşam

galatasaray

aşk

hackleme

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Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabının hacklendiğini açıkladı.Torreira'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Seni seviyorum Devrim Özkan" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımın ardından Torreira bu tweeti hemen silerek yeni bir açıklamada bulundu.Uruguaylı yıldız yeni paylaşımında hesabını geri aldığını belirterek, "Üzgünüm, hesabım hacklendi. Şimdi her şey yolunda, teşekkür ederim" dedi.Devrim Özkan: Hayatımdaki tek şey işimdirOyuncu Devrim Özkan ise iddialara yanıt vererek "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler" şeklinde bir tweet attı.Torreira ve Özkan, Muslera'nın eşi Patricia Callero'nun doğum gününe de beraber katılmıştı.

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oyuncu, hack, galatasaray, aşk, hackleme