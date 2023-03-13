https://sputniknews.com.tr/20230313/lucas-torreira-oyuncu-devrim-ozkana-twitterda-ilan-i-ask-etti-ardindan-hacklendigini-acikladi-1068179970.html
Lucas Torreira, oyuncu Devrim Özkan'a Twitter'da ilan-ı aşk etti, ardından hacklendiğini açıkladı
Lucas Torreira, oyuncu Devrim Özkan'a Twitter'da ilan-ı aşk etti, ardından hacklendiğini açıkladı
Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira, Twitter hesabının hacklendiğini duyurdu. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T12:41+0300
2023-03-13T12:41+0300
2023-03-13T13:01+0300
oyuncu
hack
yaşam
galatasaray
aşk
hackleme
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Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabının hacklendiğini açıkladı.Torreira'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Seni seviyorum Devrim Özkan" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımın ardından Torreira bu tweeti hemen silerek yeni bir açıklamada bulundu.Uruguaylı yıldız yeni paylaşımında hesabını geri aldığını belirterek, "Üzgünüm, hesabım hacklendi. Şimdi her şey yolunda, teşekkür ederim" dedi.Devrim Özkan: Hayatımdaki tek şey işimdirOyuncu Devrim Özkan ise iddialara yanıt vererek "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler" şeklinde bir tweet attı.Torreira ve Özkan, Muslera'nın eşi Patricia Callero'nun doğum gününe de beraber katılmıştı.
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oyuncu, hack, galatasaray, aşk, hackleme
oyuncu, hack, galatasaray, aşk, hackleme
Lucas Torreira, oyuncu Devrim Özkan'a Twitter'da ilan-ı aşk etti, ardından hacklendiğini açıkladı
12:41 13.03.2023 (güncellendi: 13:01 13.03.2023) Abone ol
Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira, Twitter hesabının hacklendiğini duyurdu.
Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabının hacklendiğini açıkladı.
Torreira'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Seni seviyorum Devrim Özkan" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımın ardından Torreira bu tweeti hemen silerek yeni bir açıklamada bulundu.
Uruguaylı yıldız yeni paylaşımında hesabını geri aldığını belirterek, "Üzgünüm, hesabım hacklendi. Şimdi her şey yolunda, teşekkür ederim" dedi.
Devrim Özkan: Hayatımdaki tek şey işimdir
Oyuncu Devrim Özkan ise iddialara yanıt vererek "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler" şeklinde bir tweet attı.
Torreira ve Özkan, Muslera'nın eşi Patricia Callero'nun doğum gününe de beraber katılmıştı.