https://sputniknews.com.tr/20231002/disisleri-bakanligindan-mescid-i-aksa-aciklamasi-saldirilar-kabul-edilemez-1075958062.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mescid-i Aksa' açıklaması: Saldırılar kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mescid-i Aksa' açıklaması: Saldırılar kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T19:28+0300
2023-10-02T19:28+0300
2023-10-02T19:28+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
kudüs
kudüs
harem-i şerif
harem-i şerif
mescid-i aksa
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Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik son dönemde artan eylemlerden derin endişe duyulduğunu bildirdi.Bakanlık, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Son dönemde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, "İsrail Hükümetine sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230929/disisleri-bakanligindan-isvece-kinama-1075876175.html
türkiye
kudüs
harem-i şerif
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dışişleri bakanlığı, kudüs, kudüs, harem-i şerif, harem-i şerif, mescid-i aksa
dışişleri bakanlığı, kudüs, kudüs, harem-i şerif, harem-i şerif, mescid-i aksa
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mescid-i Aksa' açıklaması: Saldırılar kabul edilemez
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez" denildi.
Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik son dönemde artan eylemlerden derin endişe duyulduğunu bildirdi.
Bakanlık, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Son dönemde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "İsrail Hükümetine sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz" denildi.