https://sputniknews.com.tr/20231002/disisleri-bakanligindan-mescid-i-aksa-aciklamasi-saldirilar-kabul-edilemez-1075958062.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mescid-i Aksa' açıklaması: Saldırılar kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mescid-i Aksa' açıklaması: Saldırılar kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T19:28+0300

2023-10-02T19:28+0300

2023-10-02T19:28+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

kudüs

kudüs

harem-i şerif

harem-i şerif

mescid-i aksa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1e/1075903439_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_51fc56d0f6b0da802ef3b3299122d81c.jpg

Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik son dönemde artan eylemlerden derin endişe duyulduğunu bildirdi.Bakanlık, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Son dönemde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, "İsrail Hükümetine sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230929/disisleri-bakanligindan-isvece-kinama-1075876175.html

türkiye

kudüs

harem-i şerif

mescid-i aksa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, kudüs, kudüs, harem-i şerif, harem-i şerif, mescid-i aksa