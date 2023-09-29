https://sputniknews.com.tr/20230929/disisleri-bakanligindan-isvece-kinama-1075876175.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemin kınandığını belirtti. Bakanlık, "Stockholm Büyükelçiliğimizin... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T17:20+0300
2023-09-29T17:20+0300
2023-09-29T17:20+0300
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isveç
provokasyon
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Ne oldu?İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230731/isvecte-tipkibasim-kuran-yakma-eylemi-1074206942.html
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türkiye, isveç, provokasyon
türkiye, isveç, provokasyon
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e kınama
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Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemin kınandığını belirtti. Bakanlık, "Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz." açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç’in, gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir."
Ne oldu?
İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi.