Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Ne oldu?İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemin kınandığını belirtti. Bakanlık, "Stockholm Büyükelçiliğimizin... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e kınama

© AA Dışişleri Bakanlığı © AA

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Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemin kınandığını belirtti. Bakanlık, "Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz." açıklamasını yaptı.