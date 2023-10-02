https://sputniknews.com.tr/20231002/belarusta-gozaltina-alinan-ukraynali-sabotajci-kievi-kendisine-ihanetle-sucladi-1075947103.html
Belarus'ta gözaltına alınan Ukraynalı sabotajcı Kiev'i kendisine ihanetle suçladı
Belarus'ta gözaltına alınan Ukraynalı sabotajcı Kiev'i kendisine ihanetle suçladı
Belarus'ta şubat ayının sonunda başkent Minsk yakınlarındaki bir havaalanında Rus askeri uçağına sabotaj yapmakla suçlanan Ukraynalı Nikolay Şvets, Kiev... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T13:42+0300
2023-10-02T13:42+0300
2023-10-02T13:42+0300
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Minsk’te sanık olarak yargılanan Şvets, Belarus devlet televizyonuna kanalına verdiği röportajda, Kiev yetkililerinin kendisini terk ettiğini ve diplomatların onu duruşma öncesi ziyaret etmediğini vurgularken, “Terk edildim, unutuldum, ihanete uğradım. Ukrayna Büyükelçiliğinden kimse gelmedi. En önemlisi kimsenin benim için bir avukat dahi bulmaması” dedi.Ayrıca sabotaj görevi tamamladıktan sonra Ukrayna topraklarına herhangi bir tahliyenin olmadığını da belirten sabotajcı, “Büyük ihtimalle beni burada ikinci bir görev için kullanmak, sonra da tamamen öldürmek, temizlemek istediler" diye ekledi.Şvets, buna ek olarak Rus uçağına sabotaj planının etkinliğinden şüphe duyduğuna dikkat çekerek, bu eylemin yalnızca sosyal medyada 'Ukrayna’yı yüceltecek bir şişirme haber amacı' taşıdığını itiraf etti.Mart ayında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile birlikte Belarus topraklarında Rus A-50 erken uyarı ve keşif uçağının imha edilmesi amacı ile geliştirilen operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını, olayı gerçekleştiren teröristin ve suç ortaklarının ise gözaltına alındıklarını duyurmuştu.‘Belarus’a karşı’ operasyonun hazırlıklarına 5 ila 8 ay önce başlatıldığına dikkat çeken Lukaşenko, eylemi uygulamak için ise Kırım’da yaşayan Ukrayna pasaportlu bir Rusya vatandaşının hazırlandığı bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/lukasenko-sbu-ve-ciain-rus-a-50-ucagini-havaya-ucurma-operasyonu-basarisiz-oldu-1067942024.html
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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ukrayna, ukrayna krizi, minsk, ihanet, cia, duruşma, itiraz, operasyon, suçlama, sabotaj
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ukrayna, ukrayna krizi, minsk, ihanet, cia, duruşma, itiraz, operasyon, suçlama, sabotaj
Belarus'ta gözaltına alınan Ukraynalı sabotajcı Kiev'i kendisine ihanetle suçladı
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Belarus'ta şubat ayının sonunda başkent Minsk yakınlarındaki bir havaalanında Rus askeri uçağına sabotaj yapmakla suçlanan Ukraynalı Nikolay Şvets, Kiev yönetiminin kendisine ihanet ettiğini söyledi.
Minsk’te sanık olarak yargılanan Şvets, Belarus devlet televizyonuna kanalına verdiği röportajda, Kiev yetkililerinin kendisini terk ettiğini ve diplomatların onu duruşma öncesi ziyaret etmediğini vurgularken, “Terk edildim, unutuldum, ihanete uğradım. Ukrayna Büyükelçiliğinden kimse gelmedi. En önemlisi kimsenin benim için bir avukat dahi bulmaması” dedi.
Ayrıca sabotaj görevi tamamladıktan sonra Ukrayna topraklarına herhangi bir tahliyenin olmadığını da belirten sabotajcı, “Büyük ihtimalle beni burada ikinci bir görev için kullanmak, sonra da tamamen öldürmek, temizlemek istediler" diye ekledi.
Şvets, buna ek olarak Rus uçağına sabotaj planının etkinliğinden şüphe duyduğuna dikkat çekerek, bu eylemin yalnızca sosyal medyada 'Ukrayna’yı yüceltecek bir şişirme haber amacı' taşıdığını itiraf etti.
Mart ayında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile birlikte Belarus topraklarında Rus A-50 erken uyarı ve keşif uçağının imha edilmesi amacı ile geliştirilen operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını, olayı gerçekleştiren teröristin ve suç ortaklarının ise gözaltına alındıklarını duyurmuştu.
‘Belarus’a karşı’ operasyonun hazırlıklarına 5 ila 8 ay önce başlatıldığına dikkat çeken Lukaşenko, eylemi uygulamak için ise Kırım’da yaşayan Ukrayna pasaportlu bir Rusya vatandaşının hazırlandığı bilgisini verdi.