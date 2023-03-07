https://sputniknews.com.tr/20230307/lukasenko-sbu-ve-ciain-rus-a-50-ucagini-havaya-ucurma-operasyonu-basarisiz-oldu-1067942024.html

Lukaşenko: SBU ve CIA’in Rus A-50 uçağını havaya uçurma operasyonu başarısız oldu

Lukaşenko: SBU ve CIA’in Rus A-50 uçağını havaya uçurma operasyonu başarısız oldu

Belarus muhalif grubu BYPOL’un Rus A-50 uçağına hasar verdiği olayı ile ilgili açıklama yapan Belarus lideri Lukaşenko, uçakta önemsiz bir hasar oluştuğunu... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T15:54+0300

2023-03-07T15:54+0300

2023-03-07T15:54+0300

ukrayna krizi

aleksandr lukaşenko

rusya

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uçak

cia

ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile birlikte Belarus topraklarında Rus A-50 erken uyarı ve güdüm uçağının imha edilmesi amacı ile geliştirilen operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını, olayı gerçekleştiren teröristin ve suç ortaklarının ise gözaltına alındıklarını ifade etti.‘Belarus’a karşı’ operasyonun hazırlıklarına 5 ila 8 ay önce başlatıldığına dikkat çeken Lukaşenko, eylemi uygulamak için ise Kırım’da yaşayan Ukrayna pasaportlu bir Rusya vatandaşının hazırlandığı bilgisini verdi.Belarus lideri, “Bu kişi Ukrayna istihbaratı tarafından 2014’te işe dahil edilmişti. IT teknolojilerinde uzman olan bu kişi, terör saldırılarını uygulamak üzere eğitilmişti” diye konuştu.Birkaç ay önce Rusya’nın Engels Havalimanı’nda gerçekleştirilen terör saldırılarını da anımsatan Lukaşenko, bu saldırıların yine Ukrayna’da eğitim gören diğer gruplar tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.Lukaşenko, “Belarus’taki operasyonu uygularken gördüklerimiz gerçekten inanılmazdı. En yüksek teknolojiler devreye alınmıştı. Saldırgana tüm bu bilgiler bir ayda verilemezdi. Eğitimi tamamlandıktan sonra bu kişi ülkemize gönderildi” ifadelerini kullandı.Saldırı girişimi sırasında Rus uçağının, ‘bir askeri uçağın görevlerini yerine getirmesine engel olmayan çizikler ve gövdedeki bir delik dışında önemli bir hasar görmediğini’ vurgulayan Lukaşenko, “Yine de Ruslardan bu uçağı bakıma almalarını ve bize bir diğerini göndermelerini istedik. Öyle de oldu” diye sözlerine ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ryazan yakınlarındaki Dyagilevo ve Saratov yakınlarındaki Engels hava üslerine 5 Aralık’ta Ukrayna tarafından saldırı girişiminde bulunulduğunu, Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulan roketlerin parçalarının yere düşmesinin 3 askerin ölümüne ve 2 uçağın tahrip olmasına neden olduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230217/lukasenko-savunma-ve-guvenlik-alaninda-rusyayla-anlasmalari-tamamen-yerine-getiriyoruz-1067179165.html

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aleksandr lukaşenko, rusya, belarus, uçak, cia, ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)