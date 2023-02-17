https://sputniknews.com.tr/20230217/lukasenko-savunma-ve-guvenlik-alaninda-rusyayla-anlasmalari-tamamen-yerine-getiriyoruz-1067179165.html
Lukaşenko: Savunma ve güvenlik alanında Rusya’yla anlaşmaları tamamen yerine getiriyoruz
Lukaşenko: Savunma ve güvenlik alanında Rusya’yla anlaşmaları tamamen yerine getiriyoruz
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin savunma ve güvenlik alanında Rusya’yla yapılan anlaşmaları tamamen yerine getirdiğini belirtti. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T19:15+0300
2023-02-17T19:15+0300
2023-02-17T19:15+0300
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’ya gelerek mevkidaşı Vladimir Putin’le görüştü. Görüşme, Putin’in Novo-Ogaryovo rezidansında gerçekleşti.Lukaşenko, görüşme sırasında, “Belarus, savunma ve güvenlik alanında Rusya ile yapılan anlaşmaların yüzde 100’ünü yerine getiriyor. Hatta daha fazlasını yaptık” ifadesini kullandı.‘Rus savaş uçaklarını üretmeye hazırız’Putin’in Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi sırasında, ortak uçak yapımı konusunu gündeme getirdiğini anımsatan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belaruslar, MS-21 ve Superjet 100 yolcu uçakları için bine yakın parça üretiyor. Üç askeri ve bir sivil fabrikamız var. Eskiden uçakların onarımını yaparlardı, şimdi parça üretimini yapıyorlar. Hükümetimin bana sunduğu rapora göre, bu fabrikalar Su-25 savaş uçağının üretimine hazır. Bu uçak, Ukrayna’da kendini iyi gösterdi. Rusya’nın desteğiyle bu uçağı Belarus’ta üretmeye hazırız.”
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belarus, rusya, vladimir putin, aleksandr lukaşenko
belarus, rusya, vladimir putin, aleksandr lukaşenko
Lukaşenko: Savunma ve güvenlik alanında Rusya’yla anlaşmaları tamamen yerine getiriyoruz
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin savunma ve güvenlik alanında Rusya’yla yapılan anlaşmaları tamamen yerine getirdiğini belirtti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’ya gelerek mevkidaşı Vladimir Putin’le görüştü. Görüşme, Putin’in Novo-Ogaryovo rezidansında gerçekleşti.
Lukaşenko, görüşme sırasında, “Belarus, savunma ve güvenlik alanında Rusya ile yapılan anlaşmaların yüzde 100’ünü yerine getiriyor. Hatta daha fazlasını yaptık” ifadesini kullandı.
‘Rus savaş uçaklarını üretmeye hazırız’
Putin’in Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi sırasında, ortak uçak yapımı konusunu gündeme getirdiğini anımsatan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belaruslar, MS-21 ve Superjet 100 yolcu uçakları için bine yakın parça üretiyor. Üç askeri ve bir sivil fabrikamız var. Eskiden uçakların onarımını yaparlardı, şimdi parça üretimini yapıyorlar. Hükümetimin bana sunduğu rapora göre, bu fabrikalar Su-25 savaş uçağının üretimine hazır. Bu uçak, Ukrayna’da kendini iyi gösterdi. Rusya’nın desteğiyle bu uçağı Belarus’ta üretmeye hazırız.”