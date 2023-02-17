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https://sputniknews.com.tr/20230217/lukasenko-savunma-ve-guvenlik-alaninda-rusyayla-anlasmalari-tamamen-yerine-getiriyoruz-1067179165.html
Lukaşenko: Savunma ve güvenlik alanında Rusya’yla anlaşmaları tamamen yerine getiriyoruz
Lukaşenko: Savunma ve güvenlik alanında Rusya’yla anlaşmaları tamamen yerine getiriyoruz
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin savunma ve güvenlik alanında Rusya’yla yapılan anlaşmaları tamamen yerine getirdiğini belirtti. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T19:15+0300
2023-02-17T19:15+0300
dünya
belarus
rusya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’ya gelerek mevkidaşı Vladimir Putin’le görüştü. Görüşme, Putin’in Novo-Ogaryovo rezidansında gerçekleşti.Lukaşenko, görüşme sırasında, “Belarus, savunma ve güvenlik alanında Rusya ile yapılan anlaşmaların yüzde 100’ünü yerine getiriyor. Hatta daha fazlasını yaptık” ifadesini kullandı.‘Rus savaş uçaklarını üretmeye hazırız’Putin’in Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi sırasında, ortak uçak yapımı konusunu gündeme getirdiğini anımsatan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belaruslar, MS-21 ve Superjet 100 yolcu uçakları için bine yakın parça üretiyor. Üç askeri ve bir sivil fabrikamız var. Eskiden uçakların onarımını yaparlardı, şimdi parça üretimini yapıyorlar. Hükümetimin bana sunduğu rapora göre, bu fabrikalar Su-25 savaş uçağının üretimine hazır. Bu uçak, Ukrayna’da kendini iyi gösterdi. Rusya’nın desteğiyle bu uçağı Belarus’ta üretmeye hazırız.”
belarus
rusya
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belarus, rusya, vladimir putin, aleksandr lukaşenko
belarus, rusya, vladimir putin, aleksandr lukaşenko

Lukaşenko: Savunma ve güvenlik alanında Rusya’yla anlaşmaları tamamen yerine getiriyoruz

19:15 17.02.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinBelarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin savunma ve güvenlik alanında Rusya’yla yapılan anlaşmaları tamamen yerine getirdiğini belirtti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’ya gelerek mevkidaşı Vladimir Putin’le görüştü. Görüşme, Putin’in Novo-Ogaryovo rezidansında gerçekleşti.
Lukaşenko, görüşme sırasında, “Belarus, savunma ve güvenlik alanında Rusya ile yapılan anlaşmaların yüzde 100’ünü yerine getiriyor. Hatta daha fazlasını yaptık” ifadesini kullandı.

‘Rus savaş uçaklarını üretmeye hazırız’

Putin’in Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi sırasında, ortak uçak yapımı konusunu gündeme getirdiğini anımsatan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belaruslar, MS-21 ve Superjet 100 yolcu uçakları için bine yakın parça üretiyor. Üç askeri ve bir sivil fabrikamız var. Eskiden uçakların onarımını yaparlardı, şimdi parça üretimini yapıyorlar. Hükümetimin bana sunduğu rapora göre, bu fabrikalar Su-25 savaş uçağının üretimine hazır. Bu uçak, Ukrayna’da kendini iyi gösterdi. Rusya’nın desteğiyle bu uçağı Belarus’ta üretmeye hazırız.”
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