https://sputniknews.com.tr/20231002/bakanliktan-fistiklarin-icinde-kaydedilen-goruntulerle-ilgili-aciklama-1075951231.html
Bakanlıktan fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili açıklama
Bakanlıktan fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin çekildiği depodaki yaklaşık 2 ton... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T14:50+0300
2023-10-02T14:50+0300
2023-10-02T14:50+0300
türkiye
siirt
fıstık
tarım ve orman bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ve görüntülerdeki şüphelinin yakalandığı belirtildi.Açıklamada, depo sahibi diğer zanlının yakalanması için de kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışmaların devam ettiğine dikkat çekildi.'Fıstıklara el kondu'Siirt'in Merkez Akyamaç Köyü'nde olduğu belirlenen depoda, Cumhuriyet Savcılığının izniyle arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, halk sağlığını riske atanlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231001/siirtte-fistiklarin-icinde-kaydedilen-goruntulerle-ilgili-1-supheli-gozaltina-alindi-1075933564.html
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siirt, fıstık, tarım ve orman bakanlığı
siirt, fıstık, tarım ve orman bakanlığı
Bakanlıktan fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili açıklama
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin çekildiği depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa el konulduğunu, depo sahibine de idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ve görüntülerdeki şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, depo sahibi diğer zanlının yakalanması için de kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışmaların devam ettiğine dikkat çekildi.
'Fıstıklara el kondu'
Siirt'in Merkez Akyamaç Köyü'nde olduğu belirlenen depoda, Cumhuriyet Savcılığının izniyle arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa yasal süreç ve teknik çalışmalar sonuçlanıncaya kadar el konulmuştur. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından, görüntülerin kaydedildiği fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulanmıştır."
Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, halk sağlığını riske atanlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.