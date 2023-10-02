https://sputniknews.com.tr/20231002/bakanliktan-fistiklarin-icinde-kaydedilen-goruntulerle-ilgili-aciklama-1075951231.html

Bakanlıktan fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili açıklama

Bakanlıktan fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin çekildiği depodaki yaklaşık 2 ton... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T14:50+0300

2023-10-02T14:50+0300

2023-10-02T14:50+0300

türkiye

siirt

fıstık

tarım ve orman bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ve görüntülerdeki şüphelinin yakalandığı belirtildi.Açıklamada, depo sahibi diğer zanlının yakalanması için de kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışmaların devam ettiğine dikkat çekildi.'Fıstıklara el kondu'Siirt'in Merkez Akyamaç Köyü'nde olduğu belirlenen depoda, Cumhuriyet Savcılığının izniyle arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, halk sağlığını riske atanlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231001/siirtte-fistiklarin-icinde-kaydedilen-goruntulerle-ilgili-1-supheli-gozaltina-alindi-1075933564.html

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