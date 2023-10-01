https://sputniknews.com.tr/20231001/siirtte-fistiklarin-icinde-kaydedilen-goruntulerle-ilgili-1-supheli-gozaltina-alindi-1075933564.html
Siirt'te fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı
Siirt'te fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı
Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle ilgili 1 şüpheli yakalandı. 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T23:38+0300
2023-10-01T23:38+0300
2023-10-01T23:38+0300
türkiye
siirt
cumhuriyet başsavcılığı
gıda
fıstık
fıstık
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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarından paylaşılan, gıda güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde hijyen kurallarına aykırı olarak fıstıkların içerisinde bulunan kişilerin çektikleri görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alanların R.B. ve M.R.S. olduğu tespit edildi.R.B. jandarma ekiplerince yakalandı. M.R.S'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230729/manisada-ciplak-halde-zeytin-sepetlemeye-inceleme-1074156668.html
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siirt, cumhuriyet başsavcılığı, gıda, fıstık, fıstık
siirt, cumhuriyet başsavcılığı, gıda, fıstık, fıstık
Siirt'te fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı
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Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarından paylaşılan, gıda güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde hijyen kurallarına aykırı olarak fıstıkların içerisinde bulunan kişilerin çektikleri görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alanların R.B. ve M.R.S. olduğu tespit edildi.
R.B. jandarma ekiplerince yakalandı. M.R.S'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.