https://sputniknews.com.tr/20231001/siirtte-fistiklarin-icinde-kaydedilen-goruntulerle-ilgili-1-supheli-gozaltina-alindi-1075933564.html

Siirt'te fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle ilgili 1 şüpheli yakalandı. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T23:38+0300

2023-10-01T23:38+0300

2023-10-01T23:38+0300

türkiye

siirt

cumhuriyet başsavcılığı

gıda

fıstık

fıstık

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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarından paylaşılan, gıda güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde hijyen kurallarına aykırı olarak fıstıkların içerisinde bulunan kişilerin çektikleri görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alanların R.B. ve M.R.S. olduğu tespit edildi.R.B. jandarma ekiplerince yakalandı. M.R.S'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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siirt, cumhuriyet başsavcılığı, gıda, fıstık, fıstık