Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme
19:37 29.07.2023 (güncellendi: 19:45 29.07.2023)
© İHA / SERKAN TATLISosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı.
© İHA / SERKAN TATLI
Sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Manisa’daki bir zeytin işletmesinde çekildiği öne sürülen zeytin tankındaki görüntüler tepki çekti.
Sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan videoda çıplak şekilde zeytin havuzuna giren bir kişinin insan sağlığına uygunsuz bir şekilde zeytinleri sepetlediği görülüyor.
Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme https://t.co/Ejz7liDBRD pic.twitter.com/agDN4t5FW3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 29, 2023
Videonun yayılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 29, 2023