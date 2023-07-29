https://sputniknews.com.tr/20230729/manisada-ciplak-halde-zeytin-sepetlemeye-inceleme-1074156668.html

Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme

Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme

Sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T19:37+0300

2023-07-29T19:37+0300

2023-07-29T19:45+0300

türkiye

manisa

tiktok

sosyal medya

çıplak

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Manisa’daki bir zeytin işletmesinde çekildiği öne sürülen zeytin tankındaki görüntüler tepki çekti.Sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan videoda çıplak şekilde zeytin havuzuna giren bir kişinin insan sağlığına uygunsuz bir şekilde zeytinleri sepetlediği görülüyor. Videonun yayılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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manisa, tiktok, sosyal medya, çıplak