https://sputniknews.com.tr/20231002/bakan-uraloglu-genclere-vergisiz-cep-telefonu-ve-ucretsiz-internet-uygulamasi-icin-tarih-verdi-1075945511.html
Bakan Uraloğlu, gençlere vergisiz cep telefonu ve ücretsiz internet uygulaması için tarih verdi
Bakan Uraloğlu, gençlere vergisiz cep telefonu ve ücretsiz internet uygulaması için tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere ücretsiz 10 GB internet uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bizde bu ay... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T11:56+0300
2023-10-02T11:56+0300
2023-10-02T11:56+0300
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Bakan Uraloğlu, gençlere vergisiz cep telefonu ve ücretsiz internet uygulaması için tarih verdi
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Ayrıntılar geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere ücretsiz 10 GB internet uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bizde bu ay içinde başlatmış oluruz. Yerli üretim şartı, sınır fiyat konuldu, onun altında kalan yerli üretim markalarına uygulanacak cep telefonu kampanyası var, o da bu ay hayata geçirilir" dedi.