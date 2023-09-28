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https://sputniknews.com.tr/20230928/ogrencilere-vergisiz-telefon-duzenlemesinde-yeni-ayrintilar-belli-oldu-takip-edilecek-1075825385.html
Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinde yeni ayrıntılar belli oldu: Takip edilecek
Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinde yeni ayrıntılar belli oldu: Takip edilecek
Öğrencilere piyasa değeri 9 bin 500 TL'yi geçmeyen cep telefonu desteği verilecek. Vergisiz telefonu aldıktan sonraki kullanımlar da incelenecek. Vergisiz cep... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T07:38+0300
2023-09-28T07:38+0300
ekonomi
telefon
vergi
öğrenci
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamalarla birlikte, öğrencilere piyasa değeri 9 bin 500 TL'yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 TL destek vereceklerini açıkladı. Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesine ilişkin yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Örgün öğretimde okuyan 7 milyon üniversiteliyi ilgilendiren düzenleme kapsamında, vergisiz alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için satış noktalarında özel alanlar oluşturulacak. Sabah'ın haberine göre, PttAVM.com üzerinden yapılacak satışlarda vergisiz olarak alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için "vergisiz telefon ve bilgisayarlar" gibi özel bir sekme açılacak.Bu alana tıklayan öğrenciler hangi telefonları ve bilgisayarları vergisiz olarak alabileceklerini görecekler. Böylece öğrencilerin kafasındaki "hangi telefonlar kapsamda" sorusu da giderilecek. Aynı şekilde fiziki mağazalarda da belli stantların bu ürünler için ayrılması planlanıyor.40'tan fazla modelBu arada, teknolojik cihaz desteği ile alınabilecek yerli üretim telefonlar da belli oldu. Türkiye'de 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor. Bu markalardan 40'tan fazla modelde telefon alınabileceği belirtiliyor.Öte yandan, örgün öğretimdeki gençlere sağlanacak vergisiz bilgisayar desteğinde de çalışmalar devam ediyor.Öğrencilere yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin tüm detaylar, yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuoyuna açıklanacak. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuya ilişkin uygulama yönetmeliği yayımlayacak.Telefon kullanımları incelenecekÖğrencilerin vergisiz telefonu aldıktan sonraki kullanımları da incelenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), vergisiz telefonu alan öğrencinin gerçekten telefonu kendisinin kullanıp kullanmadığını takip edecek. Böylece, telefona ihtiyacı olmayan kişilerin başkaları için vergisiz telefon almasının önüne geçilecek.Yine örgün eğitimdeki üniversiteli öğrenciler, bir hat ile sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabayt (GB) internet kullanabilecek. Öğrenciler, bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatöründen biri üzerinden edinebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230927/ogrencilere-vergisiz-telefonun-sartlari-netlesti-hangi-modelleri-kapsayacak-ne-zaman-satilacak-1075792764.html
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telefon, vergi, öğrenci
telefon, vergi, öğrenci

Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinde yeni ayrıntılar belli oldu: Takip edilecek

07:38 28.09.2023
© AATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© AA
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Öğrencilere piyasa değeri 9 bin 500 TL'yi geçmeyen cep telefonu desteği verilecek. Vergisiz telefonu aldıktan sonraki kullanımlar da incelenecek. Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar düzenlemesine ilişkin son bilgiler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamalarla birlikte, öğrencilere piyasa değeri 9 bin 500 TL'yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 TL destek vereceklerini açıkladı. Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesine ilişkin yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor.
Örgün öğretimde okuyan 7 milyon üniversiteliyi ilgilendiren düzenleme kapsamında, vergisiz alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için satış noktalarında özel alanlar oluşturulacak. Sabah'ın haberine göre, PttAVM.com üzerinden yapılacak satışlarda vergisiz olarak alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için "vergisiz telefon ve bilgisayarlar" gibi özel bir sekme açılacak.
Bu alana tıklayan öğrenciler hangi telefonları ve bilgisayarları vergisiz olarak alabileceklerini görecekler. Böylece öğrencilerin kafasındaki "hangi telefonlar kapsamda" sorusu da giderilecek. Aynı şekilde fiziki mağazalarda da belli stantların bu ürünler için ayrılması planlanıyor.

40'tan fazla model

Bu arada, teknolojik cihaz desteği ile alınabilecek yerli üretim telefonlar da belli oldu. Türkiye'de 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor. Bu markalardan 40'tan fazla modelde telefon alınabileceği belirtiliyor.
Öte yandan, örgün öğretimdeki gençlere sağlanacak vergisiz bilgisayar desteğinde de çalışmalar devam ediyor.
Öğrencilere yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin tüm detaylar, yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuoyuna açıklanacak. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuya ilişkin uygulama yönetmeliği yayımlayacak.

Telefon kullanımları incelenecek

Öğrencilerin vergisiz telefonu aldıktan sonraki kullanımları da incelenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), vergisiz telefonu alan öğrencinin gerçekten telefonu kendisinin kullanıp kullanmadığını takip edecek. Böylece, telefona ihtiyacı olmayan kişilerin başkaları için vergisiz telefon almasının önüne geçilecek.
Yine örgün eğitimdeki üniversiteli öğrenciler, bir hat ile sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabayt (GB) internet kullanabilecek. Öğrenciler, bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatöründen biri üzerinden edinebilecek.
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
EKONOMİ
Öğrencilere vergisiz telefonun şartları netleşti: Hangi modelleri kapsayacak, ne zaman satılacak?
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