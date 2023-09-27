https://sputniknews.com.tr/20230927/ogrencilere-vergisiz-telefonun-sartlari-netlesti-hangi-modelleri-kapsayacak-ne-zaman-satilacak-1075792764.html

Öğrencilere vergisiz telefonun şartları netleşti: Hangi modelleri kapsayacak, ne zaman satılacak?

Öğrencilere vergisiz telefonun şartları netleşti: Hangi modelleri kapsayacak, ne zaman satılacak?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu şartları dün netleşti. Üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon satışı düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T07:21+0300

2023-09-27T07:21+0300

2023-09-27T07:21+0300

ekonomi

telefon

vergi

tablet

bilgisayar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamada en çok dikkat çeken ise vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı oldu. Erdoğan, 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği verileceğini söyledi. Peki, vergisiz telefon ne zaman satışa çıkacak, hangi modelleri kapsayacak?Vergisiz telefonun ayrıntıları belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz" dedi.Erdoğan açıklamasında "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16.7'si kadar tutarda destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.Erdoğan, öte yandan "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz" açıklamasında bulundu.Vergisiz telefondan kimler yararlanabilecek?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre örgün eğitimde yer alan öğrenciler bu imkandan yararlanabilecek.Hangi modelleri kapsayacak?9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları bu kapsamda yer alacak.Vivo, Samsung ve General Mobile gibi markaların bu fiyat limitine sahip modelleri öğrenciler tarafından satın alınabilir.Satış ne zaman başlayacak?Öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin ayrıntılar yakın zaman içinde ilgili bakanlık tarafından ilan edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230906/bakan-kacirdan-genclere-vergisiz-telefon-sorusuna-yanit-1075234179.html

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