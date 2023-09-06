https://sputniknews.com.tr/20230906/bakan-kacirdan-genclere-vergisiz-telefon-sorusuna-yanit-1075234179.html
Öğrencilere vergisiz telefon: Ayrıntılar ne zaman belli olacak?
Öğrencilere vergisiz telefon: Ayrıntılar ne zaman belli olacak?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üniversite öğrencilerine verilecek internet ve cep telefonu desteğine ilişkin soruya, "Bazı değerlendirmeler... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T11:20+0300
2023-09-06T11:20+0300
2023-09-06T11:30+0300
ekonomi
telefon
mehmet fatih kacır
vergi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, üniversite öğrencilerine verilecek internet ve cep telefonu desteğine ilişkin sorular üzerine de Kacır, şunları kaydetti:"Bazı değerlendirmeler yapılıyor, tamamlandığında açıklanacak. Detayları çok kısa zamanda nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Türkiye, genç bir ülke, yaş ortalamamız 33. Örgün eğitimde, üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden bir kaç ay geçti ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri, bizleri talimatlandırıyor. Normalde 5 yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil gayemiz. Bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz."
https://sputniknews.com.tr/20230905/gozler-kabine-toplantisinda-socideki-kritik-zirve-ve-vergisiz-telefon-masada--1075191227.html
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telefon, mehmet fatih kacır, vergi
telefon, mehmet fatih kacır, vergi
Öğrencilere vergisiz telefon: Ayrıntılar ne zaman belli olacak?
11:20 06.09.2023 (güncellendi: 11:30 06.09.2023) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üniversite öğrencilerine verilecek internet ve cep telefonu desteğine ilişkin soruya, "Bazı değerlendirmeler yapılıyor, tamamlandığında açıklanacak. Detayları çok kısa zamanda nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak" yanıtını verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, üniversite öğrencilerine verilecek internet ve cep telefonu desteğine ilişkin sorular üzerine de Kacır, şunları kaydetti:
"Bazı değerlendirmeler yapılıyor, tamamlandığında açıklanacak. Detayları çok kısa zamanda nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Türkiye, genç bir ülke, yaş ortalamamız 33. Örgün eğitimde, üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden bir kaç ay geçti ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri, bizleri talimatlandırıyor. Normalde 5 yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil gayemiz. Bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz."