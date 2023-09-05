https://sputniknews.com.tr/20230905/gozler-kabine-toplantisinda-socideki-kritik-zirve-ve-vergisiz-telefon-masada--1075191227.html
Gözler kabine toplantısında: Soçi'deki kritik zirve ve vergisiz telefon masada
Gözler kabine toplantısında: Soçi'deki kritik zirve ve vergisiz telefon masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Peki Kabine toplantısında hangi... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T06:10+0300
2023-09-05T06:10+0300
2023-09-05T06:10+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kabine
rusya
telefon
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15.00'te, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabine toplantısında iç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak.NTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmelerin kabinede ele alınması bekleniyor.Öğrencilere vergisiz telefonÖte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230830/ogrencilere-vergisiz-telefon-duzenlemesinde-numara-ayrintisi-1075046528.html
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recep tayyip erdoğan, kabine, rusya, telefon
recep tayyip erdoğan, kabine, rusya, telefon
Gözler kabine toplantısında: Soçi'deki kritik zirve ve vergisiz telefon masada
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Peki Kabine toplantısında hangi başlıklar ele alınacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15.00'te, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabine toplantısında iç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak.
NTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmelerin kabinede ele alınması bekleniyor.
Öğrencilere vergisiz telefon
Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.
Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.