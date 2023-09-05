https://sputniknews.com.tr/20230905/gozler-kabine-toplantisinda-socideki-kritik-zirve-ve-vergisiz-telefon-masada--1075191227.html

Gözler kabine toplantısında: Soçi'deki kritik zirve ve vergisiz telefon masada

Gözler kabine toplantısında: Soçi'deki kritik zirve ve vergisiz telefon masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Peki Kabine toplantısında hangi... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T06:10+0300

2023-09-05T06:10+0300

2023-09-05T06:10+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kabine

rusya

telefon

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15.00'te, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabine toplantısında iç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak.NTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmelerin kabinede ele alınması bekleniyor.Öğrencilere vergisiz telefonÖte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.

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