https://sputniknews.com.tr/20230830/ogrencilere-vergisiz-telefon-duzenlemesinde-numara-ayrintisi-1075046528.html

Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinde 'numara' ayrıntısı

Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinde 'numara' ayrıntısı

Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisinin beklediği vergisi cep telefonu ve bilgisayar kampanyasında detaylar belli oluyor. Türkiye’de üretilen cihazlar vergi... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T12:50+0300

2023-08-30T12:50+0300

2023-08-30T12:50+0300

ekonomi

telefon

katma değer vergisi (kdv)

özel tüketim vergisi (ötv)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar uygulamasında çalışmalar sona doğru yaklaştı. Hangi telefon modellerinin vergisiz olarak satın alınabileceği ve hangi markaları kapsayacağı üzerinde çalışmalar yürütüldü.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internet kullandırılacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak.Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olması gündemde.Modeller belli olduVergisiz telefon ve bilgisayar satışında yurt içi üretim şartı aranacak. Bu kapsamda Samsung'un A serisindeki bütün telefonları, Vestel, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL, Reeder, Casper modelleri vergi muafiyetiyle satın alınabilecek. Türkiye’de üretilen telefonların fiyatları 3 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor. Cihazlardan yüzde 20 KDV ve matrah limitine göre yüzde 25, 40, 50 arasında değişen ÖTV alınmayacak. Türkiye’de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.Üst limit konulacakÖte yandan vergisiz telefonda üst limit konulacak. Belirlene tutarın üzerindeki cihazlar satın alınamayacak. Bu konudaki detaylar önümüzdeki dönemde belli olacak. Cihazlar 2 yıl boyunca başka bir numarada kullanılamayacak, BTK tarafından izleme yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230829/bakan-uraloglu-ogrenciye-vergisiz-telefon-planinin-ayrintilarini-acikladi-1075008112.html

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Sputnik Türkiye

telefon, katma değer vergisi (kdv), özel tüketim vergisi (ötv)