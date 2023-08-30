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https://sputniknews.com.tr/20230830/ogrencilere-vergisiz-telefon-duzenlemesinde-numara-ayrintisi-1075046528.html
Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinde 'numara' ayrıntısı
Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinde 'numara' ayrıntısı
Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisinin beklediği vergisi cep telefonu ve bilgisayar kampanyasında detaylar belli oluyor. Türkiye’de üretilen cihazlar vergi... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T12:50+0300
2023-08-30T12:50+0300
ekonomi
telefon
katma değer vergisi (kdv)
özel tüketim vergisi (ötv)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar uygulamasında çalışmalar sona doğru yaklaştı. Hangi telefon modellerinin vergisiz olarak satın alınabileceği ve hangi markaları kapsayacağı üzerinde çalışmalar yürütüldü.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internet kullandırılacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak.Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olması gündemde.Modeller belli olduVergisiz telefon ve bilgisayar satışında yurt içi üretim şartı aranacak. Bu kapsamda Samsung'un A serisindeki bütün telefonları, Vestel, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL, Reeder, Casper modelleri vergi muafiyetiyle satın alınabilecek. Türkiye’de üretilen telefonların fiyatları 3 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor. Cihazlardan yüzde 20 KDV ve matrah limitine göre yüzde 25, 40, 50 arasında değişen ÖTV alınmayacak. Türkiye’de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.Üst limit konulacakÖte yandan vergisiz telefonda üst limit konulacak. Belirlene tutarın üzerindeki cihazlar satın alınamayacak. Bu konudaki detaylar önümüzdeki dönemde belli olacak. Cihazlar 2 yıl boyunca başka bir numarada kullanılamayacak, BTK tarafından izleme yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230829/bakan-uraloglu-ogrenciye-vergisiz-telefon-planinin-ayrintilarini-acikladi-1075008112.html
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telefon, katma değer vergisi (kdv), özel tüketim vergisi (ötv)
telefon, katma değer vergisi (kdv), özel tüketim vergisi (ötv)

Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinde 'numara' ayrıntısı

12:50 30.08.2023
© AATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AA
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Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisinin beklediği vergisi cep telefonu ve bilgisayar kampanyasında detaylar belli oluyor. Türkiye’de üretilen cihazlar vergi muafiyetiyle üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus satılacak. Cihazlar 2 yıl boyunca başka bir numarada kullanılamayacak, BTK tarafından izleme yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar uygulamasında çalışmalar sona doğru yaklaştı. Hangi telefon modellerinin vergisiz olarak satın alınabileceği ve hangi markaları kapsayacağı üzerinde çalışmalar yürütüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internet kullandırılacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak.
Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olması gündemde.

Modeller belli oldu

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışında yurt içi üretim şartı aranacak. Bu kapsamda Samsung'un A serisindeki bütün telefonları, Vestel, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL, Reeder, Casper modelleri vergi muafiyetiyle satın alınabilecek. Türkiye’de üretilen telefonların fiyatları 3 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor.
Cihazlardan yüzde 20 KDV ve matrah limitine göre yüzde 25, 40, 50 arasında değişen ÖTV alınmayacak. Türkiye’de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.

Üst limit konulacak

Öte yandan vergisiz telefonda üst limit konulacak. Belirlene tutarın üzerindeki cihazlar satın alınamayacak. Bu konudaki detaylar önümüzdeki dönemde belli olacak. Cihazlar 2 yıl boyunca başka bir numarada kullanılamayacak, BTK tarafından izleme yapılacak.
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
EKONOMİ
Bakan Uraloğlu öğrenciye vergisiz telefon planının ayrıntılarını açıkladı
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