https://sputniknews.com.tr/20230829/bakan-uraloglu-ogrenciye-vergisiz-telefon-planinin-ayrintilarini-acikladi-1075008112.html
Bakan Uraloğlu öğrenciye vergisiz telefon planının ayrıntılarını açıkladı
Bakan Uraloğlu öğrenciye vergisiz telefon planının ayrıntılarını açıkladı
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğrencilere ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonuyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Uraloğlu düzenlemeden 7 milyon öğrencinin... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T07:23+0300
2023-08-29T07:23+0300
2023-08-29T07:23+0300
ekonomi
vergi
telefon
öğrenci
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Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı çalışmasının ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını konusundaki ayrıntıları açıkladı.Hürriyet'e konuşan Uraloğlu vergisiz cep telefonuna ilişkin, "ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak" dedi."Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak" ifadelerini kullanan Uraloğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230826/ogrencilere-vergisiz-telefon-duzenlemesinin-ayrintilari-belli-oldu-1074951746.html
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vergi, telefon, öğrenci
Bakan Uraloğlu öğrenciye vergisiz telefon planının ayrıntılarını açıkladı
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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğrencilere ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonuyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Uraloğlu düzenlemeden 7 milyon öğrencinin yararlanacağını ifade ederken hangi telefonların da kapsam içinde olduğunu açıkladı.
Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı çalışmasının ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını konusundaki ayrıntıları açıkladı.
Hürriyet'e konuşan Uraloğlu vergisiz cep telefonuna ilişkin, "ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak" dedi.
"Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak" ifadelerini kullanan Uraloğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.