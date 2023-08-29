https://sputniknews.com.tr/20230829/bakan-uraloglu-ogrenciye-vergisiz-telefon-planinin-ayrintilarini-acikladi-1075008112.html

Bakan Uraloğlu öğrenciye vergisiz telefon planının ayrıntılarını açıkladı

Bakan Uraloğlu öğrenciye vergisiz telefon planının ayrıntılarını açıkladı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğrencilere ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonuyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Uraloğlu düzenlemeden 7 milyon öğrencinin... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T07:23+0300

2023-08-29T07:23+0300

2023-08-29T07:23+0300

ekonomi

vergi

telefon

öğrenci

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Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı çalışmasının ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını konusundaki ayrıntıları açıkladı.Hürriyet'e konuşan Uraloğlu vergisiz cep telefonuna ilişkin, "ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak" dedi."Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak" ifadelerini kullanan Uraloğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230826/ogrencilere-vergisiz-telefon-duzenlemesinin-ayrintilari-belli-oldu-1074951746.html

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vergi, telefon, öğrenci