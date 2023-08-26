https://sputniknews.com.tr/20230826/ogrencilere-vergisiz-telefon-duzenlemesinin-ayrintilari-belli-oldu-1074951746.html

Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan ‘gençlere vergisiz telefon’ çalışmasının ayrıntıları belli oldu. 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T09:59+0300

2023-08-26T09:59+0300

2023-08-26T09:59+0300

ekonomi

vergi

telefon

mehmet şimşek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde çalışma yapıldığını söyledi. Kabinede değerlendirilecekHürriyet'in haberine göre Bakan Şimşek’in, “Türkiye’de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor. Cari açıktan dolayı Türkiye’de üretim yapan firmalar bu kapsama dahil edilecek. 60 milyar Dolar cari açığımız var, bunu düşünerek hareket edeceğiz” dediği belirtildi. Konunun önümüzdeki günlerde yapılacak ilk kabine toplantısında değerlendirileceği öğrenildi.Emekli zammı gündemdeToplantıda, bazı il başkanları emeklilere zam yapılıp yapılmayacağı konusunu da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin sorunlarını çözeceklerini belirterek, “Deprem illeri haricinde tasarruf olacak. Deprem illeri için ne gerekiyorsa yapılacak. Bunun dışında öncelikli olmayan yatırımlar 2024’ten sonraya ertelenecek. Öncelik deprem bölgesine verilecek. Bölge en kısa sürede kalkındırılacak” diye konuştu.Yerel Seçim çalışmalarının da değerlendirildiği il başkanları toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Ekim’de yapılacak kongreyle ilgili önemli mesajlar verdiği belirtildi. Erdoğan, “Önümüzde 7 Ekim’de yapacağımız kongremiz var. 7 Ekim için tüm teşkilatımız heyecanlı. Tazelenme olacak, kadrolar değişecek” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230822/universite-ogrencilerine-vergisiz-telefon-hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsekten-aciklama-1074827751.html

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vergi, telefon, mehmet şimşek