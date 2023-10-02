https://sputniknews.com.tr/20231002/bakan-kocadan-hayatini-kaybeden-bashekim-hakkinda-aciklama-kovid-19-olmadigi-anlasilmisti-1075940396.html

Bakan Koca'dan 'toplu aşı kampanyası ve kapanma' hakkında açıklama

Bakan Koca'dan 'toplu aşı kampanyası ve kapanma' hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen Hatay'daki Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Mahmutluoğlu'yla ilgili... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T10:02+0300

2023-10-02T10:02+0300

2023-10-02T10:44+0300

türkiye

türk tabipleri birliği (ttb)

koronavirüs

başhekim

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Mahmutluoğlu'nun Eris varyantı sebebiyle vefat etmediğini belirtti.Bakan Koca açıklamasında, "Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Dr. Ersin, bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan 3 ayrı PCR testi sonucunda kendisinin Kovid-19 olmadığı anlaşılmıştı" dedi.Koca açıklamasının devamında, "Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Kovid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun" ifadelerini kullandı.Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:"Bilindiği gibi, Erzin Devlet Hastanesi Başhekimimiz Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nu yakın bir tarihte kaybettik. Kendisine tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Ne acıdır ki arkadaşımız Dr. Ersin’in vefatı, bilhassa hekimleri üzecek şekilde anılmaya, adeta bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.Bu propaganda, Eris varyantı sebebiyle, tıpkı salgının başlarındakine benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan, bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir. Her ürünün üreticisi gibi, aşı üreticileri de ürettikleri ürünün daha fazla alıcı bulmasını isteyebilirler. Ama bilim buna bakmıyor! Gereksiz bir ilacı kim kullanmak ister, onu hangi hekim önerebilir? Öneriyorsa, o tıp ahlakına bağlı bir hekim midir? Hastayla ilişkisi dışında, olası başka ilişkileri de akla gelmez mi?Bilim adına bilime aykırı girişimlerde bulunanları ve ülkemizin gereksiz yere “sosyal bir depresyona” sürüklenmesinde sakınca görmeyenleri bilimin tarafsızlığını, sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum. Kim ne derse desin, spekülasyonlardan hareketle, gerçekçi veriler olmadığı halde yapılmayacak olanı yapmayacağız. Sosyal depresyon da büyük bir sağlık sorunudur.'Toplu bir aşı kampanyası asla uygulanmayacak'Kovid-19’la mücadelede, radikal tedbirler almaktan aşı uygulamasına, insanımızın sağlığı için ne gerekiyorsa hepsini, milletçe uyum içinde yaptık. Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propaganda, eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabasıdır. Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Kovid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun.'3 ayrı PCR testi sonucunda Kovid-19 olmadığı anlaşılmıştı'Genç yaşta kaybettiğimiz hekim arkadaşımız bu yönden de talihsiz. Adı, etik dışı emel sahiplerinin dilinde. Kendisinin vefat nedeni çok açıktır. Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Dr. Ersin, bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan 3 ayrı PCR testi sonucunda kendisinin Kovid-19 olmadığı anlaşılmıştı. Buna rağmen, bilimsel mantıkla sağlaması yapılmış bir içerik sunuyormuş gibi görünerek, bilimsel karşılığı olmayan bir takım yorumlarda bulunanlar talihsiz bir davranış örneği sergilediler. Bugün konuşulanların ömrü kısa olacak, bilimin sözünün ömrü uzundur.Hekimliğin rengi beyazdır. Bir hekime, kara propaganda yakışmaz. Arkadaşımız Dr. Ersin Mahmutluoğlu adının karıştırıldığı tezvirattan incinmesin, nur içinde yatsın."TTB: Kovid-19 ile uyumlu klinik bulgularMahmutluoğlu'nun ölümüne ilişkin Türk Tabipleri Birliği'nden de bir açıklama gelmişti.Açıklamada, "Ersin Mahmutluoğlu Kovid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir" denildi.59 yaşındaki Ersin Mahmutluoğlu için görev yaptığı Erzin Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Cenazesi Karamustafalı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230930/ttb-duyurdu-bashekim-koronavirus-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1075906919.html

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