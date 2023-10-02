https://sputniknews.com.tr/20231002/abd-baskanina-ukraynaya-yardim-sunma-hakki-veren-yasa-yururlukten-kalkti-1075946296.html
ABD Başkanı'na, Ukrayna'ya yardım sunma hakkı veren yasa yürürlükten kalktı
ABD Başkanı'na, Ukrayna'ya yardım sunma hakkı veren yasa yürürlükten kalktı
İlk kez 2. Dünya Savaşı'nda müttefik ülkelere savaş malzemeleri tedariğinde kolaylık sağlamak için çıkarılan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından Ukrayna'ya... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T13:01+0300
2023-10-02T13:01+0300
2023-10-02T13:01+0300
ukrayna krizi
lend-lease
abd
ukrayna
ukrayna krizi
joe biden
2. dünya savaşı
yardım
yasa
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Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Biden tarafından '2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası' olarak onaylanan ve ABD Başkanı'na Ukrayna'ya askeri ve diğer yardımları sunma hakkı veren 'Lend-Lease Yasası' artık hüküm ifade etmiyor.'Strana' gazetesi, yasa kapsamındaki mekanizmanın gerçekte hiçbir zaman kullanılmadığını, zira Kiev'in Washington'dan bu yasa olmadan da farklı programlar dahilinde çok esnek koşullarda yardım aldığını vurguladı. Gazete, söz konusu programların Lend-Lease Yasası'ndan 'çok daha faydalı' olduğunun altını çizdi.İlk kez 2. Dünya Savaşı sırasında çıkarılan yasa, ABD'nin SSCB de dahil müttefiklerine ön ödemesiz olarak ve uzun geri ödeme vadesiyle askeri yardım sunmasına imkan tanıyordu.Yasanın Ukrayna'ya özel versiyonu, 2022'de ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nda iki partinin desteğiyle kabul edilmişti. Yasa, ABD'nin Ukrayna'ya askeri teçhizat ödünç vermesi veya kiralaması için bazı şartları kolaylaştırıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230903/ukrayna-savunma-bakanligi-kiev-batidan-100-milyar-dolarlik-yardim-aldi-1075151511.html
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lend-lease, abd, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, 2. dünya savaşı, yardım, yasa, yasa değişikliği
lend-lease, abd, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, 2. dünya savaşı, yardım, yasa, yasa değişikliği
ABD Başkanı'na, Ukrayna'ya yardım sunma hakkı veren yasa yürürlükten kalktı
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İlk kez 2. Dünya Savaşı'nda müttefik ülkelere savaş malzemeleri tedariğinde kolaylık sağlamak için çıkarılan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından Ukrayna'ya özel versiyonu hazırlatılıp yürürlüğe koyulan 'Lend-Lease Yasası', 30 Eylül itibarıyla yürürlükten kalktı.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Biden tarafından '2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası' olarak onaylanan ve ABD Başkanı'na Ukrayna'ya askeri ve diğer yardımları sunma hakkı veren 'Lend-Lease Yasası' artık hüküm ifade etmiyor.
'Strana' gazetesi, yasa kapsamındaki mekanizmanın gerçekte hiçbir zaman kullanılmadığını, zira Kiev'in Washington'dan bu yasa olmadan da farklı programlar dahilinde çok esnek koşullarda yardım aldığını vurguladı. Gazete, söz konusu programların Lend-Lease Yasası'ndan 'çok daha faydalı' olduğunun altını çizdi.
İlk kez 2. Dünya Savaşı sırasında çıkarılan yasa, ABD'nin SSCB de dahil müttefiklerine ön ödemesiz olarak ve uzun geri ödeme vadesiyle askeri yardım sunmasına imkan tanıyordu.
Yasanın Ukrayna'ya özel versiyonu, 2022'de ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nda iki partinin desteğiyle kabul edilmişti. Yasa, ABD'nin Ukrayna'ya askeri teçhizat ödünç vermesi veya kiralaması için bazı şartları kolaylaştırıyordu.