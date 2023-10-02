https://sputniknews.com.tr/20231002/500-gunluk-tatil-emekli-cift-huzurevinden-daha-ucuz-oldugu-icin-51-adet-cruise-turu-aldi-1075953916.html

500 günlük tatil: Emekli çift, huzurevinden 'daha ucuz' olduğu için 51 adet gemi turu bileti aldı

500 günlük tatil: Emekli çift, huzurevinden 'daha ucuz' olduğu için 51 adet gemi turu bileti aldı

Huzurevine para vermek yerine 15 aylık gemi turu satın alan Emekli çift gündeme geldi. Mürettebattan daha uzun süredir gemide bulunan Marty ve Jess... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T17:14+0300

2023-10-02T17:14+0300

2023-10-02T17:18+0300

yaşam

avusturya

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Avusturyalı Marty ve Jess çifti, uzun yıllar cruise gemisiyle tatil yapmanın hayalini kurmasının ardından isteklerine kavuştu. Geçen Haziran'da tamamen emekli olan ikili, huzurevinde kalmayı düşünürken, yaptıkları hesaptan sonra Cruise gemisinin huzurevinden daha ucuza geldiğini gördü. Ardından 15 aylık tatil satın alan çift, yaklaşık bir yıldan beri tatillerine devam ediyor. Coral Princess adlı cruise gemisinde büfelerin, eğlencenin ve sporun tadını çıkaran Marty, "Emekli olduğumda acentaya gittim ve bütçemi gösterip bak bu kadar param var, ne kadar uzun süreliğine olursa olsun bana şu biletleri al dedim" diye konuştu. Toplamda arka arkaya 51 bilet aldığı belirtilen çiftin gemideki herkesten daha uzun gemide kaldığı belirtiliyor. 'Gemiye gelen farklı kaptanları biz karşılıyoruz'Bu kadar uzun süre gemide kaldıktan sonra herkesi tanıdığını söyleyen çift, "Çarklar değişiyor, insanlar değişiyor ama biz hala aynı kalıyoruz" diyor. Jess ise, "O kadar uzundur burdayız ki gemiye gelen farklı kaptanları memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıyor. Coral Princess gemisinin müdürü Ren van Rooyen, Jess ve Marty çiftinin gemide en uzun kalan yolcular olduğunu doğruluyor. Gemi müdürü Rooyen, "Ne zaman gemiden belli bir süreliğine ayrılsam Marty ve Jess'e elveda ederim. Döndüğümde ise onları görünce tekrar annemi, babamı görmüş gibi oluyorum. Onlar ikinci annem babam gibi oldular" diyor. Emekli çift, huzurevinde kalıp bakım almak yerine gemide oda servislerini kullanmayı tercih ediyor: Geçen ay ise gemi mürettebatı, bir süredir yakından tanıdığı Jess'e doğum günü için sürpriz parti yaptı. Rutininiz nedir sorusuna her gün sabaha tenis oynayarak başladıklarını söyleyen çift, "Bunu birlikte yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Ayrıca mükemmel bir egzersiz. Elimizde olsa hayatımızın sonuna kadar burda kalırız" ifadelerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230924/turkiyede-bu-yaz-tatil-yapan-rus-turist-sayisi-belirlendi-1075726005.html

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