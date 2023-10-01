https://sputniknews.com.tr/20231001/tanju-ozcan-paylasti-olurum-de-gorevi-birakmam-diyenler-icin-ozel-tasarim-tabutlu-koltuk-1075928455.html

Tanju Özcan paylaştı: Ölürüm de görevi bırakmam diyenler için özel tasarım tabutlu koltuk

Tanju Özcan paylaştı: Ölürüm de görevi bırakmam diyenler için özel tasarım tabutlu koltuk

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, koltuk olarak tasarlanan bir tabut resmini paylaşarak, Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T17:37+0300

2023-10-01T17:37+0300

2023-10-01T17:40+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

tanju özcan

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir göndermede bulundu. X sosyal medya hesabından koltuk olarak tasarlanan bir tabut resmini paylaşan Özcan, "Ölürüm de görevi bırakmam diyenler için, özel tasarım tabutlu koltuk" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230726/chpden-ihrac-edilen-bolu-belediye-baskani-ozcan-karar-hukuksuz-yargi-yoluna-gidecegim-1074032353.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, tanju özcan