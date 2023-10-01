https://sputniknews.com.tr/20231001/tanju-ozcan-paylasti-olurum-de-gorevi-birakmam-diyenler-icin-ozel-tasarim-tabutlu-koltuk-1075928455.html
Tanju Özcan paylaştı: Ölürüm de görevi bırakmam diyenler için özel tasarım tabutlu koltuk
Tanju Özcan paylaştı: Ölürüm de görevi bırakmam diyenler için özel tasarım tabutlu koltuk
CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, koltuk olarak tasarlanan bir tabut resmini paylaşarak, Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T17:37+0300
2023-10-01T17:37+0300
2023-10-01T17:40+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
tanju özcan
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir göndermede bulundu. X sosyal medya hesabından koltuk olarak tasarlanan bir tabut resmini paylaşan Özcan, "Ölürüm de görevi bırakmam diyenler için, özel tasarım tabutlu koltuk" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230726/chpden-ihrac-edilen-bolu-belediye-baskani-ozcan-karar-hukuksuz-yargi-yoluna-gidecegim-1074032353.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, tanju özcan
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, tanju özcan
Tanju Özcan paylaştı: Ölürüm de görevi bırakmam diyenler için özel tasarım tabutlu koltuk
17:37 01.10.2023 (güncellendi: 17:40 01.10.2023) Abone ol
CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, koltuk olarak tasarlanan bir tabut resmini paylaşarak, Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir göndermede bulundu.
X sosyal medya hesabından koltuk olarak tasarlanan bir tabut resmini paylaşan Özcan, "Ölürüm de görevi bırakmam diyenler için, özel tasarım tabutlu koltuk" ifadelerini kullandı.