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CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan: Karar hukuksuz, yargı yoluna gideceğim
CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan: Karar hukuksuz, yargı yoluna gideceğim
Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) kendisi hakkında verdiği partiden ihraç kararına ilişkin "Yargı yoluna gideceğim, kararlıyım... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T22:52+0300
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CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN Türk'te Akıl Çemberi programında açıklamalarda bulunduİhraç kararının hukuksuz olduğunu belirten Özcan, "Yargı yoluna gideceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. A planım Kılıçdaroğlu'nun değişimini sağlamak" diye konuştu.‘Karar sonrası sizi arayan oldu mu?’ sorusuna yanıt veren Özcan, "Parti yetkililerinden kim beni hangi yüzle arayacak. Şu ana kadar 1 vekil çıkmadı 'bu adam yalan söylüyor' diye. Bir kısmı arıyor doğru söylüyorsun ama her doğru her yerde söylenmez diyor" yanıtını verdi. Özcan'ın açıklamalar şu şekilde:
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tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cnn, kemal kılıçdaroğlu
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CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan: Karar hukuksuz, yargı yoluna gideceğim

22:52 26.07.2023 (güncellendi: 23:09 26.07.2023)
© İHATanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© İHA
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) kendisi hakkında verdiği partiden ihraç kararına ilişkin "Yargı yoluna gideceğim, kararlıyım. Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve terör sevicileri ile yol yürüyen Kemal Bey'in bu kararları için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.
CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN Türk'te Akıl Çemberi programında açıklamalarda bulundu
İhraç kararının hukuksuz olduğunu belirten Özcan, "Yargı yoluna gideceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. A planım Kılıçdaroğlu'nun değişimini sağlamak" diye konuştu.
‘Karar sonrası sizi arayan oldu mu?’ sorusuna yanıt veren Özcan, "Parti yetkililerinden kim beni hangi yüzle arayacak. Şu ana kadar 1 vekil çıkmadı 'bu adam yalan söylüyor' diye. Bir kısmı arıyor doğru söylüyorsun ama her doğru her yerde söylenmez diyor" yanıtını verdi.
Özcan'ın açıklamalar şu şekilde:
Üzülmedim desem yalan olur. 22 yaşında CHP'ye hiçbir amaç olmaksızın üye oldum. Emek vererek bu partide bir yerlere geldim. Milletvekili oldum, bir yerlere geldim. İnsan üzülüyor ister istemez. Şunu soruyordum 'Beni somut olarak ne için suçluyorsunuz?' Bana gelen yazıda 7 günlük savunma hakkınız var dendi. Suçlamaları ancak dün öğrenebildik ve savunma için ek süre istedik ancak vermediler bu süreyi. Parti tüzüğüne aykırı davranmakla suçlanıyorum ancak ben parti tüzüğüne aykırı davranmadım. Beni atmak hukuksuz. Buna programa aykırı davranan kişi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Birinin atılması gerekiyorsa, atılması gereken kişi odur.
Adaylığı belli olunca bağrıma taş bastım, adaylığını destekledim. Hatta seçmene gittiğimde bana dediler ki bu adam seni partiden attı neden destekliyorsun. YDK'yı anahtar listeye koymak sureti ile kendi belirliyor. Yasama yürütme ve yargıyı tek elde toplayıp Sayın Erdoğan'ı diktatör olmak ile suçluyorsun.
Sayın Kılıçaroğlu'nun koltuk sevdası yüzünden umarım CHP böyle bir şeye maruz kalmaz ama gelir 3 tane kayyum. Kılıçdaroğlu'nun partiyi getirdiği durum bu. Yargı yoluna gideceğim, kararlıyım. Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve terör sevicileri ile yol yürüyen Kemal Bey'in bu kararları için sonuna kadar mücadele edeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun değişimi için Bolu'dan Ankara'ya yürümüştüm. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Savunma hakkım elimden alındı. Bir b planım yok. AK Parti'de ve MHP'de siyaset yapmayacağım kesin.
Kazansaydık ne olurdu? 10 Aralıkçılar, FETÖ'cüler, badem bıyıklılar iktidarda olacak mıydı, Meral Akşener buna ne kadar dur diyebilirdi. Kemal Bey dürüst bir insan diyorlar. Kemal Bey dürüst bir insan falan değil, çok kolay yalan söyleyebilen bir insan. Kemal Bey sakin bir insan değil son derece kinci bir insan. Seçimden önce yol yürüdükleri ile bu ülkeyi yönetmeye kalksaydı şimdikinden çok kötü bir tablo olurdu.
Ben partiden ihraç durumundayken Kılıçdaroğlu için elimden geleni yaptım. Ses kaydı bana ulaştırıldı, bu da çok gizli bir toplantı değil. Gençlik kollarından bir genç benimle ilgili soru soruyor. Orada kullanılan ifadeler şahsıma ait olmasaydı bu ses kaydını yayınlamazdım. Orada açıkça söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu 'adamı atın diye gönderdim' Şunu açıkça söylemek lazım bu ülkede tek adamlardan bir tanesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi. Partiyi Atatürk'ün kurduğunu bile unutmuş gibi duruyor. Hatta 'Bırakın şu Atatürk'ün partisi edebiyatını' dediğini de yakın arkadaşlarımdan duydum.
Kemal bey beni uzun zamandır tehlike olarak görüyor. Parti programına aykırı hareket ediyorsunuz dediğim için. Ben Atatürkçülükten taviz vermiş olsaydım bırakın partiden atılmayı, Kemal Bey'in sağ kolu sol kolu olurdum. Ben yıllardır bunu söylüyorum bizim terör örgütü sevicileri ile ne işimiz var.
Parti yetkililerinden kim beni hangi yüzle arayacak. Şu ana kadar 1 vekil çıkmadı bu adam yalan söylüyor diye. Bir kısmı arıyor doğru söylüyorsun ama her doğru her yerde söylenmez diyor.
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
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Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
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