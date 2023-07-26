https://sputniknews.com.tr/20230726/tanju-ozcan-chpden-ihrac-edildi-1074012109.html
Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
CHP Yüksek Disiplin Kurul Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T14:39+0300
2023-07-26T14:39+0300
2023-07-26T14:42+0300
politika
tanju özcan
cumhuriyet halk partisi (chp)
ihraç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073342090_0:164:2709:1688_1920x0_80_0_0_551bfd9e6ab46e494d38cf2141ab226e.jpg
CHP, Tanju Özcan'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu.Açıklama şu şekilde:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073342090_0:0:2709:2033_1920x0_80_0_0_b213032c156d684f63b953e93f454ee9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tanju özcan, cumhuriyet halk partisi (chp), ihraç
tanju özcan, cumhuriyet halk partisi (chp), ihraç
Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
14:39 26.07.2023 (güncellendi: 14:42 26.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
CHP Yüksek Disiplin Kurul Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.
CHP, Tanju Özcan'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu.
"Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca KESİN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı"